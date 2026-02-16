„800 plus” dla seniorów na stole u polityków. Nawet 1600 zł za wychowanie dzieci?
Środowisko emerytów w całym kraju poruszyła wiadomość o nowej, śmiałej inicjatywie, która wpłynęła do Sejmu. Chodzi o petycję w sprawie ustanowienia comiesięcznego świadczenia w wysokości 800 zł dla osób starszych, które wychowały dzieci pracujące obecnie w Polsce. Autorzy pomysłu chcą w ten sposób uhonorować rodziców, których potomstwo buduje dzisiejszy system podatkowy, choć sami seniorzy nie mogli w przeszłości liczyć na podobne wsparcie socjalne. Projekt trafił już do sejmowej komisji, wywołując falę dyskusji o sprawiedliwości społecznej i finansach państwa.
Propozycja zakłada, że wysokość wsparcia byłaby uzależniona od aktywności zawodowej dzieci na terenie kraju. Pomysł ten zyskał ogromne zainteresowanie, ponieważ dotyka problemu niskich świadczeń emerytalnych, z którymi boryka się wielu Polaków.
Kto i ile mógłby otrzymać? Szczegóły propozycji
Zasady zawarte w petycji są konkretne i przewidują różne warianty wsparcia finansowego dla rodziców.
Dla małżeństw: Jeśli oboje rodzice wychowali przynajmniej dwoje pracujących i płacących podatki dzieci, ich wspólny domowy budżet mógłby wzrosnąć o 1600 zł miesięcznie.
Dla pojedynczego rodzica: Za dwoje pracujących dzieci przysługiwałoby 800 zł.
Przy jednym dziecku: Świadczenie miałoby wynosić 400 zł na każdego z rodziców.
Wiek uprawnionych: Zgodnie z projektem, pieniądze mogłyby trafiać nie tylko do seniorów, ale nawet do osób po 50. roku życia.
Ministerstwo ostrzega przed nadmiernym optymizmem
Mimo ogromnych emocji, jakie budzi ten projekt, resort rodziny wskazuje na liczne bariery, które mogą zablokować wprowadzenie nowego dodatku.
- Brak ustawowej podstawy: Obecne prawo nie pozwala na wypłacanie dodatków uzależnionych od aktywności zawodowej potomstwa.
- Problem z prawem wstecz: Eksperci wskazują na trudności z wdrożeniem mechanizmu, który miałby wynagradzać wysiłek podjęty wiele dekad temu.
- Koszty budżetowe: Realizacja tak szerokiego programu byłaby gigantycznym obciążeniem dla finansów publicznych.
Jedyne pewne podwyżki: Waloryzacja w marcu 2026 r.
Podczas gdy posłowie analizują petycję, emeryci mogą być pewni tradycyjnej waloryzacji swoich świadczeń. Po ogłoszeniu oficjalnych danych o inflacji i płacach wiadomo, że w marcu 2026 r. emerytury wzrosną o 5,3 proc.. Jest to jedyny gwarantowany mechanizm wzrostu dochodów, na który seniorzy mogą liczyć w najbliższym czasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.