800 plus dla Ukraińców. Rząd chce powiązać świadczenie z pracą w Polsce
Rząd przygotował projekt zmian w systemie świadczeń dla cudzoziemców. 800 plus dla obywateli Ukrainy i innych państw trzecich ma być powiązane z pracą w Polsce i nauką dzieci w krajowych szkołach. Nowe przepisy trafią wkrótce pod obrady Rady Ministrów.
800 plus dla Ukraińców. Nowy projekt ustawy trafi pod obrady rządu
Rząd kończy prace nad zmianami w systemie świadczeń socjalnych dla cudzoziemców. W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, która reguluje m.in. zasady przyznawania świadczenia 800 plus obywatelom państw trzecich, w tym uchodźcom z Ukrainy. Dokument zakłada powiązanie prawa do świadczenia z pracą w Polsce oraz nauką dzieci w krajowym systemie edukacji.
Projekt ustawy przeszedł kolejny etap
O szczegółach poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, projekt jest już gotowy do przedstawienia na posiedzeniu Rady Ministrów. – Wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione, pozostały jedynie kwestie techniczne, które zostaną uzupełnione przed przyjęciem dokumentu – powiedział.
Powiązanie świadczeń z aktywnością na rynku pracy
Zmiany przewidują, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli korzystać z 800 plus tylko wtedy, gdy podejmą legalne zatrudnienie w Polsce. W przypadku Ukraińców, którzy przybyli do kraju w związku z wojną, okres uznawanego za legalny pobytu zostanie wydłużony do 4 marca 2026 r. Projekt wprowadza również wymóg, by dzieci korzystające ze świadczenia uczyły się w polskich szkołach.
Według MSWiA to rozwiązanie ma uszczelnić system i zachęcić obcokrajowców do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Nowe przepisy zastąpią część dotychczasowych rozwiązań nadzwyczajnych wprowadzonych po wybuchu wojny w Ukrainie.
800 plus dla cudzoziemców – nowe dane
Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie publikuje informacje o liczbie cudzoziemców pobierających świadczenia wychowawcze. Najwięcej wniosków składanych jest przez obywateli Ukrainy, którzy wciąż stanowią największą grupę beneficjentów programu.
Co dalej z projektem
Ustawa, oficjalnie nosząca nazwę „o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy”, została opublikowana już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Po przyjęciu przez Radę Ministrów trafi pod obrady Sejmu.
Rząd liczy, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć kontrolę nad systemem wsparcia i powiązać świadczenia socjalne z aktywnością zawodową obcokrajowców.
