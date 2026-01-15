800 plus na nowych zasadach. Świadczenie będzie przyznawane automatycznie
Rząd przygotowuje zmiany w zasadach przyznawania świadczenia 800 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby od 2027 roku prawo do świadczenia było odnawiane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku. Nowe rozwiązania mają ograniczyć formalności dla rodziców i zmniejszyć ryzyko przerw w wypłatach.
800 plus na nowych zasadach. Rząd planuje automatyczne odnawianie świadczenia
Rząd przygotowuje zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce odejść od corocznego składania wniosków. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 czerwca 2027 roku.
Co się zmienia?
Najważniejsza planowana zmiana dotyczy sposobu odnawiania prawa do 800 plus. Zgodnie z założeniami projektu, świadczenie na kolejny okres ma być przyznawane automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku przez rodziców lub opiekunów.
Dane potrzebne do potwierdzenia prawa do świadczenia mają pochodzić z systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli sytuacja rodzinna nie ulegnie zmianie, wypłaty będą kontynuowane na podstawie informacji już posiadanych przez administrację.
Rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko jeden raz – przy pierwszym ubieganiu się o świadczenie na dane dziecko, na przykład po jego urodzeniu lub po powrocie rodziny z zagranicy.
Fakty i tło sprawy
Założenia nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo podkreśla, że celem zmian jest ograniczenie zbędnych formalności i zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie obywateli.
Obecnie rodzice muszą co roku składać wniosek o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Brak wniosku oznacza przerwę w wypłatach, nawet jeśli prawo do świadczenia faktycznie przysługuje. Rząd chce wyeliminować ten problem poprzez pełną automatyzację procesu.
Projekt zakłada jednocześnie zachowanie możliwości aktualizacji danych. Jeśli zmieni się sytuacja rodzinna, na przykład skład gospodarstwa domowego lub opiekun prawny dziecka, rodzic będzie mógł wprowadzić korekty do wniosku.
Dlaczego zmiany nie wejdą wcześniej?
Automatyczne odnawianie świadczenia wymaga przebudowy systemów teleinformatycznych ZUS. Resort wskazuje, że konieczne jest odpowiednie vacatio legis, które pozwoli na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych.
Z tego powodu jako realny termin wejścia zmian w życie wskazano okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku. Do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe zasady składania wniosków.
Zmiany w katalogu osób uprawnionych
Nowelizacja ma objąć także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób, które mogą otrzymywać 800 plus. Planowane jest rozszerzenie katalogu uprawnionych o osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu.
To rozwiązanie było postulowane przez Rzecznika Praw Dziecka. Ma ono ułatwić dostęp do świadczenia osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, nawet jeśli nie są jego rodzicami ani opiekunami prawnymi w tradycyjnym rozumieniu.
Co to oznacza dla rodziców?
Dla większości rodzin zmiany oznaczałyby koniec corocznego obowiązku składania wniosku o 800 plus. Wypłaty byłyby kontynuowane automatycznie, o ile nie nastąpią zmiany wymagające aktualizacji danych.
To również mniejsze ryzyko utraty świadczenia z powodów formalnych, takich jak spóźnienie z wnioskiem lub błąd we wypełnionym formularzu. Rząd liczy także na obniżenie kosztów obsługi programu po stronie administracji publicznej.
Co dalej z projektem?
Na obecnym etapie mowa jest o założeniach do projektu ustawy. Przepisy muszą jeszcze przejść pełną ścieżkę legislacyjną, w tym konsultacje i prace parlamentarne. Ostateczny kształt regulacji może się jeszcze zmienić.
Jeśli jednak propozycje zostaną przyjęte, 800 plus od 2027 roku będzie funkcjonować na zupełnie nowych zasadach, opartych na cyfryzacji i automatycznym przyznawaniu świadczeń, bez corocznych formalności po stronie rodziców.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.