800 plus tylko dla pracujących Ukraińców? Weto prezydenta wywołało falę krytyki!
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przepisy rozszerzające dostęp do świadczenia 800 plus. Decyzja wywołała falę krytyki, a głos zabrała minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podkreśliła, że niewinne dzieci nie mogą być karane za utratę pracy swoich rodziców. Weto prezydenta wywołało burzliwą dyskusję o granicach solidarności i wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.
Krytyka decyzji prezydenta w sprawie 800 plus dla Ukraińców
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy wywołała falę komentarzy. Najmocniej zareagowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która skrytykowała stanowisko głowy państwa, podkreślając, że dzieci nie powinny być karane za utratę pracy przez rodziców.
Weto prezydenta i jego argumenty
Prezydent Nawrocki ogłosił w poniedziałek, że nie podpisze nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Dokument zakładał m.in. doprecyzowanie zasad przyznawania świadczenia 800 plus na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed 18. rokiem życia i kontynuują naukę w szkole wyższej lub na kursach zawodowych. Prezydent uzasadniał swoją decyzję koniecznością ograniczenia wypłat świadczeń tylko do Ukraińców pracujących w Polsce.
Nawrocki wskazał również, że po 3,5 roku wojny sytuacja społeczna i ekonomiczna w Polsce uległa zmianie, dlatego – jego zdaniem – wcześniejsze przepisy powinny zostać skorygowane.
Głos sprzeciwu minister rodziny
Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w ostrym tonie odniosła się do decyzji prezydenta. „800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem. Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci” – napisała na portalu X.
Szefowa MRPiPS dodała, że obowiązkiem państwa jest wspieranie rodzin, a nie ich osłabianie w sytuacjach kryzysowych. Jej zdaniem weto prezydenta stoi w sprzeczności z zasadami elementarnej solidarności i przyzwoitości.
Co dalej ze świadczeniami?
Nowelizacja zakładała także przedłużenie ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy do marca 2026 roku. Na etapie prac legislacyjnych posłowie PiS próbowali wprowadzić dodatkowe obostrzenia, m.in. uzależnienie wypłaty 800 plus od zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ostatecznie poprawki te nie zostały przyjęte, jednak prezydenckie weto sprawiło, że ustawa nie wejdzie w życie.
Świadczenie 800 plus w Polsce przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od czerwca 2025 roku wprowadzono jednak wyjątek wobec uchodźców z Ukrainy – aby otrzymać świadczenie, ich dzieci w wieku szkolnym muszą uczęszczać do polskiej szkoły lub zerówki.
