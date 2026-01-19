800 plus zmieni się na stałe. Rodziny muszą to wiedzieć przed 2027 rokiem
Rząd zapowiada duże zmiany w programie 800 plus, które od czerwca 2027 roku mają całkowicie zmienić sposób przyznawania świadczenia. Kluczową nowością będzie automatyczne odnawianie prawa do wypłat przez ZUS, bez konieczności corocznego składania wniosków przez rodziców.
Zmiany w 800 plus od czerwca 2027 roku. Rodziny nie będą musiały składać wniosków co roku
Rząd przygotowuje istotne zmiany w programie 800 plus, które wejdą w życie od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 roku. Nowelizacja ma uprościć procedury, ograniczyć formalności i zmienić sposób obsługi milionów świadczeniobiorców. Kluczową rolę odegra Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejmie większość obowiązków związanych z weryfikacją prawa do świadczenia.
Co się zmienia?
Najważniejszą zmianą będzie automatyczne odnawianie prawa do świadczenia 800 plus. Obecnie rodzice muszą co roku składać elektroniczny wniosek, aby zachować ciągłość wypłat. Od czerwca 2027 roku ten obowiązek zniknie. ZUS będzie samodzielnie przedłużał prawo do świadczenia na podstawie danych zgromadzonych w swoich systemach oraz innych rejestrach publicznych.
W praktyce oznacza to, że wniosek trzeba będzie złożyć tylko raz – po narodzinach dziecka lub po powrocie rodziny do Polski. Jeśli sytuacja rodzinna nie ulegnie zmianie, wypłaty mają być realizowane automatycznie aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Fakty i tło sprawy
Zmiany są częścią szerszego procesu cyfryzacji i deregulacji administracji publicznej. Rząd argumentuje, że coroczne składanie wniosków generuje wysokie koszty i prowadzi do licznych problemów, takich jak opóźnienia w wypłatach czy utrata świadczenia z powodu przeoczenia terminu.
Nowy system ma ograniczyć ryzyko błędów formalnych i zmniejszyć obciążenie zarówno dla rodzin, jak i dla administracji. Rodzice nadal będą zobowiązani do aktualizowania danych w przypadku istotnych zmian, takich jak rozwód, zmiana opiekuna prawnego czy numeru rachunku bankowego.
Kto zyska prawo do 800 plus po zmianach?
Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do pobierania świadczenia. Programem mają zostać objęte osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Dotychczas ta grupa opiekunów często napotykała trudności w uzyskaniu świadczenia z powodu niejednoznacznych przepisów.
Zmiana ma ujednolicić zasady i zapewnić wsparcie finansowe dzieciom pozostającym pod faktyczną opieką, niezależnie od formalnego statusu opiekuna. Jednocześnie rząd zapowiada utrzymanie ścisłych zasad wobec cudzoziemców, których prawo do 800 plus nadal będzie uzależnione od legalnego pobytu i faktycznego zamieszkiwania dziecka w Polsce.
Dlaczego zmiany wejdą w życie dopiero w 2027 roku?
Choć projekt ustawy ma zostać przyjęty wcześniej, nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2027 roku. Powodem jest konieczność gruntownej modernizacji systemów informatycznych ZUS. Automatyczna weryfikacja uprawnień milionów rodzin wymaga wdrożenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz długiego okresu testów.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że odpowiednio długie vacatio legis ma zapewnić stabilność systemu i uniknąć problemów przy wypłatach świadczeń.
Co to oznacza dla rodzin już teraz?
Do momentu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe zasady. Oznacza to, że wnioski na okres świadczeniowy 2026/2027 nadal trzeba będzie składać elektronicznie, począwszy od 1 lutego 2026 roku. Automatyzacja obejmie dopiero kolejne lata.
Rząd zapowiada, że reforma 800 plus ma przynieść oszczędności budżetowe, uprościć procedury i zwiększyć przejrzystość systemu świadczeń rodzinnych. Dla milionów rodzin oznacza to mniej formalności i większą pewność ciągłości wypłat.
