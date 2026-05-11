800+ pod ostrym cięciem. Liczby spadły o ponad połowę

11 maja 2026 16:10 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Liczba wypłat świadczenia 800+ dla rodzin z Ukrainy wyraźnie spadła po zmianie przepisów w 2026 roku. Nowe zasady wprowadziły dodatkowe warunki i dokładniejszą weryfikację wniosków, co przełożyło się na mniejszą liczbę przyznanych świadczeń oraz wydłużony czas oczekiwania na decyzje ZUS.

Cztery banknoty 200 zł na czarnym tle. Fot. Warszawa w Pigułce

Mniej wypłat 800+ dla Ukraińców. Nowe zasady wyraźnie ograniczyły liczbę świadczeń

Po zmianie przepisów dotyczących świadczenia 800+ dla cudzoziemców liczba wypłat wyraźnie spadła. Dane pokazują, że w pierwszych miesiącach 2026 roku przyznano znacznie mniej świadczeń rodzinom z Ukrainy niż wcześniej. Powodem są nowe wymogi oraz dokładniejsza weryfikacja wniosków przez ZUS.

Wyraźny spadek liczby świadczeń

Między lutym a majem 2026 roku przyznano około 50,5 tys. świadczeń 800+ dla rodzin z Ukrainy.

To oznacza spadek o ponad 66 proc. w porównaniu z początkiem roku.

Po 31 stycznia 2026 roku do ZUS wpłynęło 117,5 tys. wniosków, czyli mniej niż liczba osób wcześniej uprawnionych.

Nowe zasady od lutego 2026. Co się zmieniło?

Od 1 lutego obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przyznawania świadczenia 800+ dla osób spoza Polski, w tym obywateli Ukrainy ze statusem UKR.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków:

– złożyć nowy wniosek
– mieszkać na terenie Polski
– zapewnić dziecku edukację w Polsce (szkoła lub przedszkole)
– wykazać aktywność zawodową

Wypłaty zostały wstrzymane 31 stycznia i są wznawiane dopiero po pozytywnej weryfikacji.

Mniej nadużyć, ale więcej kontroli

Zmiany w przepisach mają ograniczyć nieprawidłowości w pobieraniu świadczeń.

Według danych rządowych wcześniej prowadzono ponad 52 tys. postępowań dotyczących nienależnych wypłat.

Po wprowadzeniu nowych mechanizmów kontrolnych liczba takich przypadków znacząco spadła.

Pomogła w tym m.in. wymiana danych między ZUS a Strażą Graniczną, która umożliwia sprawdzenie, czy dana osoba faktycznie przebywa w Polsce.

Tysiące wniosków w trakcie weryfikacji

Proces przyznawania świadczeń jest obecnie bardziej złożony. Urzędnicy muszą dokładnie sprawdzać:

– legalność pobytu
– aktywność zawodową
– zgodność danych osobowych

To powoduje opóźnienia. Obecnie:

– rozpatrzono ok. 62,7 tys. wniosków
– odrzucono ok. 12,5 tys.
– ponad 54 tys. osób wciąż czeka na decyzję

Zmiany dotyczą nie tylko jednej grupy

Nowe przepisy obejmują wszystkich cudzoziemców korzystających z programu 800+ w Polsce, nie tylko obywateli Ukrainy.

Oznacza to bardziej jednolite zasady przyznawania świadczeń i większy nacisk na weryfikację uprawnień.

Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje

– liczba wypłat 800+ dla cudzoziemców wyraźnie spadła
– obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne zasady
– konieczna jest aktywność zawodowa i edukacja dziecka w Polsce
– wiele wniosków jest nadal w trakcie weryfikacji
– decyzje ZUS mogą być wydawane z opóźnieniem

