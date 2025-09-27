92 drony zmierzały w stronę Polski. Zełenski: „Zestrzeliliśmy je”
W stronę Polski zmierzało aż 92 rosyjskie drony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że wszystkie zostały zestrzelone. Jak ujawnił, 19 z nich mogło jednak wlecieć nad terytorium Rzeczpospolitej.
Ukraiński przywódca wskazał, że chodzi o atak z nocy z 9 na 10 września. To właśnie wtedy po raz pierwszy NATO zestrzeliło rosyjskie bezzałogowce nad obszarem sojuszniczym.
Zełenski podkreślił, że Ukraina i jej sojusznicy muszą być w pełnej gotowości, ponieważ drony stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu.
Co to oznacza dla czytelnika
Polska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działań wojennych, a rosyjskie drony realnie zbliżają się do naszej przestrzeni powietrznej. Informacja ta pokazuje, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza i współpraca sojusznicza w ramach NATO.
Eksperci podkreślają, że liczba dronów skierowanych w stronę Polski pokazuje skalę zagrożenia. Bezzałogowce mogą nie tylko przenosić materiały wybuchowe, ale również służyć do rozpoznania i zakłócania systemów obronnych. Każdy taki incydent to test dla obrony powietrznej oraz sprawdzian gotowości wojsk sojuszniczych.
Dla mieszkańców oznacza to, że bezpieczeństwo kraju w coraz większym stopniu zależy od sprawnego działania radarów, systemów przeciwlotniczych i współpracy z NATO. Polska inwestuje w nowoczesne technologie obronne, ale wydarzenia ostatnich dni pokazują, że zagrożenie ze strony rosyjskich dronów pozostaje realne i wymaga stałej czujności.
