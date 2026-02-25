934 tysiące osób bez pracy. Znamy szczegółowe dane o polskim rynku pracy. GUS potwierdza wzrost bezrobocia.
6,0% Nowy odczyt stopy bezrobocia
Według oficjalnego komunikatu GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6,0%. Oznacza to wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2025 r. (5,7%). Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Statystyki rynku pracy. Tabela GUS (Luty 2026)
Dane przedstawione przez Urząd obrazują realną liczbę osób pozostających bez zatrudnienia oraz dynamikę rejestracji w urzędach pracy:
|Kategoria danych
|Wartość w styczniu 2026
|Porównanie do grudnia
|Stopa bezrobocia
|6,0%
|Wzrost o 0,3 pkt proc.
|Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
|934,1 tys. osób
|Więcej o 46,2 tys. osób
|Nowo zarejestrowani bezrobotni
|118,5 tys. osób
|Wzrost o 24,9 tys. (m/m)
Przyczyny wzrostu: Sezonowość i koniec umów
GUS wskazuje, że styczniowy wzrost bezrobocia jest zjawiskiem cyklicznym. W tym okresie tradycyjnie wygasają umowy o pracę zawarte na czas określony (często do końca roku kalendarzowego) oraz maleje zapotrzebowanie na pracowników w branżach zależnych od pogody, takich jak budownictwo, rolnictwo oraz turystyka.
Mniej ofert pracy w urzędach
Niepokojącym sygnałem w raporcie jest spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów. Pracodawcy w styczniu zaoferowali mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej niż w poprzednich miesiącach, co może sugerować większą ostrożność firm w planowaniu zatrudnienia na 2026 rok.
Co to oznacza dla gospodarki w 2026 roku?
Analiza danych GUS pozwala na sformułowanie kilku kluczowych wniosków:
- Stabilność mimo wzrostu: Choć bezrobocie wzrosło do 6,0%, nadal pozostaje ono na relatywnie niskim poziomie w skali historycznej ostatniej dekady.
- Presja płacowa może osłabnąć: Większa liczba dostępnych pracowników może nieco wyhamować tempo wzrostu wynagrodzeń, o którym raportowano w ubiegłym roku.
- Oczekiwanie na wiosenne odbicie: Ekonomiści przewidują, że wraz z rozpoczęciem prac sezonowych w marcu i kwietniu, stopa bezrobocia powinna ponownie zacząć spadać.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu PAP i danych GUS opublikowanych w dniu 25.02.2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.