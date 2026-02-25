934 tysiące osób bez pracy. Znamy szczegółowe dane o polskim rynku pracy. GUS potwierdza wzrost bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące rynku pracy. Zgodnie z przewidywaniami, styczeń przyniósł wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego. Choć zjawisko to ma charakter sezonowy, skala wzrostu i liczba zarejestrowanych osób bez pracy przyciągają uwagę ekonomistów.

Idą wielkie zmiany w przepisach drogowych! Surowsze kary i łatwiejsza utrata prawa jazdy 6,0% Nowy odczyt stopy bezrobocia Według oficjalnego komunikatu GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6,0%. Oznacza to wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2025 r. (5,7%). Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odeszła Maria Znojewska. Byłą łączniczką Powstania Warszawskiego Statystyki rynku pracy. Tabela GUS (Luty 2026) Dane przedstawione przez Urząd obrazują realną liczbę osób pozostających bez zatrudnienia oraz dynamikę rejestracji w urzędach pracy: Kategoria danych Wartość w styczniu 2026 Porównanie do grudnia Stopa bezrobocia 6,0% Wzrost o 0,3 pkt proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 934,1 tys. osób Więcej o 46,2 tys. osób Nowo zarejestrowani bezrobotni 118,5 tys. osób Wzrost o 24,9 tys. (m/m)

Przyczyny wzrostu: Sezonowość i koniec umów GUS wskazuje, że styczniowy wzrost bezrobocia jest zjawiskiem cyklicznym. W tym okresie tradycyjnie wygasają umowy o pracę zawarte na czas określony (często do końca roku kalendarzowego) oraz maleje zapotrzebowanie na pracowników w branżach zależnych od pogody, takich jak budownictwo, rolnictwo oraz turystyka.

Mniej ofert pracy w urzędach Niepokojącym sygnałem w raporcie jest spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów. Pracodawcy w styczniu zaoferowali mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej niż w poprzednich miesiącach, co może sugerować większą ostrożność firm w planowaniu zatrudnienia na 2026 rok.