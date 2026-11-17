97,71 PLN za podstawowy koszyk spożywczy. Analiza milionów paragonów ujawnia skalę tygodniowych podwyżek
Średnia cena 14 podstawowych artykułów spożywczych powoli zbliża się do progu 100 PLN, a codzienne zakupy obciążają portfele konsumentów coraz wyższymi kwotami. Najnowsze dane wygenerowane na podstawie milionów dowodów zakupu z aplikacji PanParagon dowodzą, że w zaledwie tydzień koszyk podrożał o blisko 1 proc., przy czym rekordowe wzrosty cen odnotowano na stoiskach warzywnych.
Skok cen papryki i ziemniaków. Paragony pokazują rynkowe trendy
Klienci polskich sklepów i dyskontów za skompletowanie podstawowego koszyka produktów muszą obecnie zapłacić 97,71 PLN. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost wydatków o 89 gr. Liderem podwyżek pozostaje papryka, której cena poszybowała w górę o ponad 6 proc., osiągając pułap 14,88 PLN za 1 kg. Oprócz warzyw szklarniowych, mocno drożeją także produkty bazowe: za ziemniaki płacimy o 4,2 proc. więcej, a cena sypkiego cukru białego wzrosła o 3,8 proc.
Autorzy zestawienia wskazują, że obecna dynamika na półkach sklepowych ma częściowo charakter sezonowy. Niewielkim pocieszeniem dla klientów pozostaje fakt, że w analogicznym okresie ubiegłego roku identyczny zestaw 14 produktów kosztował niemal 100 PLN, co oznacza, że w szerszej perspektywie uniknęliśmy drastycznych skoków inflacyjnych. Baza analityczna aplikacji PanParagon, oparta na anonimowych skanach z małych warzywniaków i wielkich sieci handlowych, pozwala precyzyjnie śledzić realne wydatki w różnych formatach sklepów.
Marchew i banany tanieją. Paliwa ratują budżety domowe
W statystykach paragonowych można odnaleźć także pozytywne sygnały dla domowych budżetów. W ostatnim tygodniu konsumenci zapłacili o 4,7 proc. mniej za marchew, a cena popularnych w dyskontach bananów spadła o 3,7 proc. Analitycy zaznaczają, że wyższe koszty żywności łagodzą stosunkowo niskie i stabilne stawki paliw na stacjach benzynowych, co zapobiega drastycznemu uszczupleniu miesięcznych rezerw finansowych Polaków.
Jak optymalizować codzienne wydatki i obniżyć koszty koszyka?
- Planuj jadłospis z wyprzedzeniem i twórz sztywne listy zakupowe – przed wyjściem do marketu zrób dokładny przegląd zapasów w szafkach i kupuj wyłącznie niezbędne składniki z wcześniej przygotowanej listy, unikając nieplanowanych wrzutów do koszyka w alejkach promocyjnych.
- Analizuj aplikacje z gazetkami i skanuj paragony – korzystaj w telefonie z narzędzi agregujących aktualne promocje oraz aplikacji takich jak PanParagon, co pozwala na bieżąco monitorować strukturę swoich wydatków, zwracać uwagę na ukrytą inflację (tzw. shrinkflację) i zarządzać budżetem.
- Kupuj produkty sezonowe i zamieniaj drożejące składniki – widząc nagły wzrost cen konkretnych warzyw (np. papryki o 6 proc.), zastępuj je w codziennych przepisach tańszymi, sezonowymi zamiennikami, takimi jak marchew, która w tym samym czasie notuje zauważalne obniżki rzędu 4,7 proc.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.