W Warszawie i na Mazowszu zabraknie prądu. Jedna rzecz może zaskoczyć mieszkańców po przywróceniu zasilania
Planowane wyłączenia energii elektrycznej potrafią poważnie utrudnić codzienne życie. Nie działają lodówki, routery, część instalacji grzewczych, a niekiedy również domofony i bramy garażowe. Jednak problemy mogą pojawić się także wtedy, gdy prąd wreszcie wróci. Wiele osób popełnia wówczas ten sam błąd, uruchamiając jednocześnie wszystkie urządzenia. Eksperci zalecają inne postępowanie.
Przerwy w dostawie prądu. Mieszkańcy powinni przygotować się wcześniej
W Warszawie i województwie mazowieckim przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą wynikać zarówno z planowanych prac modernizacyjnych, jak i nieprzewidzianych awarii sieci. Operatorzy systemów dystrybucyjnych publikują harmonogramy wyłączeń, które pozwalają mieszkańcom wcześniej sprawdzić, czy ich adres znajduje się w obszarze prowadzonych prac.
Planowane wyłączenie nie oznacza awarii całego miasta ani zagrożenia dla krajowego systemu energetycznego. Zwykle dotyczy określonych ulic, budynków lub miejscowości i jest związane z konserwacją, rozbudową albo naprawą infrastruktury. Mimo to nawet kilkugodzinna przerwa może okazać się szczególnie uciążliwa dla osób pracujących zdalnie, rodzin z małymi dziećmi oraz mieszkańców korzystających z urządzeń wymagających stałego zasilania.
Warto pamiętać, że harmonogram może ulec zmianie, a faktyczny czas wyłączenia zależy od przebiegu prac. Dlatego najlepiej sprawdzać komunikaty bezpośrednio u właściwego operatora, a nie polegać wyłącznie na informacjach przekazywanych przez sąsiadów czy w mediach społecznościowych.
Prąd wrócił? Nie włączaj wszystkiego jednocześnie
Jednym z mniej oczywistych problemów związanych z przerwami w dostawie energii jest moment przywrócenia zasilania. Gdy napięcie ponownie pojawia się w instalacji, część urządzeń automatycznie podejmuje pracę. Inne wymagają ręcznego uruchomienia, a niektóre mogą powrócić do ustawień sprzed wyłączenia.
Jeżeli w tym samym czasie uruchomione zostaną urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak piekarnik, płyta indukcyjna, grzejniki elektryczne czy podgrzewacze wody, może dojść do znacznego chwilowego obciążenia domowej instalacji. W określonych warunkach może to spowodować zadziałanie zabezpieczeń.
Dlatego rozsądnie jest przywracać pracę urządzeń stopniowo. Najpierw warto upewnić się, że oświetlenie działa prawidłowo i nie występują oznaki uszkodzenia instalacji. Następnie można uruchomić podstawowe urządzenia, pozostawiając te o dużym poborze mocy na później.
Nie ma potrzeby odłączania wszystkich urządzeń po każdej krótkiej przerwie w zasilaniu, jednak podczas dłuższej awarii lub w przypadku niestabilnej pracy sieci warto stosować się do zaleceń operatora i instrukcji producentów.
Lodówka i zamrażarka. Jeden błąd może kosztować utratę żywności
Podczas wyłączenia prądu szczególną uwagę należy zwrócić na żywność przechowywaną w lodówce i zamrażarce. Najczęściej popełnianym błędem jest wielokrotne otwieranie drzwi, aby sprawdzić, czy produkty nadal są zimne.
Każde otwarcie powoduje napływ cieplejszego powietrza, przez co urządzenie szybciej traci zdolność utrzymywania odpowiedniej temperatury. W przypadku krótkiej przerwy najlepiej pozostawić drzwi zamknięte.
Według standardowych zaleceń bezpieczeństwa żywności nieotwierana lodówka może utrzymywać bezpieczną temperaturę przez około cztery godziny, a pełna zamrażarka nawet około 48 godzin. W połowie wypełniona zamrażarka utrzymuje niską temperaturę zwykle krócej, około 24 godzin. Są to wartości orientacyjne, zależne od konstrukcji urządzenia i warunków otoczenia.
Po powrocie zasilania należy ocenić temperaturę i stan produktów. Żywności łatwo psującej się, która zbyt długo pozostawała w nieodpowiedniej temperaturze, nie powinno się spożywać. Sam zapach lub wygląd nie wystarcza do potwierdzenia jej bezpieczeństwa.
Router, komputer i telewizor. Nie każde urządzenie uruchomi się samo
Przerwa w zasilaniu może spowodować rozłączenie urządzeń sieciowych, utratę niezapisanych danych lub konieczność ponownego uruchomienia domowej infrastruktury internetowej. Dotyczy to między innymi routerów, modemów, komputerów stacjonarnych i niektórych urządzeń inteligentnego domu.
Po przywróceniu prądu router może potrzebować kilku minut na ponowne połączenie z siecią operatora. Jeżeli internet nie działa od razu, nie musi to oznaczać uszkodzenia sprzętu. Warto sprawdzić kontrolki urządzenia, odczekać i dopiero później przeprowadzić ponowne uruchomienie zgodnie z instrukcją producenta.
Osoby korzystające z komputerów stacjonarnych do pracy powinny rozważyć stosowanie zasilacza awaryjnego UPS. Nie zapewni on wielogodzinnej pracy każdego urządzenia, ale może dać czas na zapisanie dokumentów i bezpieczne zamknięcie systemu.
W przypadku urządzeń szczególnie wrażliwych na zakłócenia zasilania pomocne mogą być odpowiednio dobrane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Trzeba jednak pamiętać, że zwykła listwa zasilająca nie chroni przed wszystkimi rodzajami awarii elektrycznych.
Uwaga na piece i ogrzewanie. Brak prądu może oznaczać także brak ciepła
Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę, że część instalacji grzewczych wymaga energii elektrycznej, nawet jeżeli podstawowym paliwem jest gaz. Kotły mogą potrzebować zasilania do działania sterowników, pomp obiegowych i systemów zabezpieczeń.
Podczas dłuższego wyłączenia oznacza to ryzyko utraty ogrzewania lub ciepłej wody. Po przywróceniu zasilania niektóre urządzenia uruchomią się automatycznie, ale inne mogą wymagać potwierdzenia ustawień lub skasowania błędu.
Nie należy jednak samodzielnie ingerować w instalację gazową ani omijać zabezpieczeń kotła. Jeżeli urządzenie sygnalizuje awarię, należy postępować zgodnie z instrukcją i w razie potrzeby skontaktować się z serwisem.
Jak sprawdzić wyłączenia prądu w Warszawie i na Mazowszu?
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzać informacje o planowanych przerwach w dostawie energii w komunikatach Stoen Operator, który odpowiada za sieć dystrybucyjną na znacznym obszarze stolicy.
W pozostałych częściach Mazowsza właściwym operatorem jest często PGE Dystrybucja, choć dokładna odpowiedzialność zależy od lokalizacji nieruchomości. Dlatego przed sprawdzeniem harmonogramu warto ustalić operatora sieci wskazanego w dokumentach dotyczących dostarczania energii.
Komunikaty zwykle zawierają datę, przedział godzinowy oraz adresy objęte planowanymi pracami. Nie należy zakładać, że wyłączenie obejmie całą dzielnicę tylko dlatego, że na liście znajduje się jedna z jej ulic.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj mieszkanie przed wyłączeniem
Jeżeli operator zapowiedział przerwę w dostawie energii, warto wcześniej naładować telefon, komputer i powerbank, przygotować latarkę oraz zapisać najważniejsze numery kontaktowe. Osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających zasilania powinny posiadać indywidualny plan awaryjny uzgodniony z personelem medycznym lub dostawcą sprzętu.
Przed wyłączeniem można zakończyć pracę na komputerze, zapisać dokumenty i wyłączyć urządzenia, które nie muszą pozostawać podłączone do sieci. Warto również sprawdzić, czy domofon, brama garażowa lub zamek elektroniczny mają awaryjny sposób obsługi.
Podczas przerwy należy ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki. Po powrocie zasilania dobrze jest uruchamiać urządzenia stopniowo oraz obserwować, czy instalacja pracuje prawidłowo.
Jeśli pojawia się zapach spalenizny, iskrzenie, dym albo nietypowe odgłosy dochodzące z instalacji, nie należy kontynuować korzystania z urządzeń. W razie bezpośredniego zagrożenia trzeba wezwać odpowiednie służby, a w pozostałych przypadkach skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.