Babcia Zosia zawsze dodawała to do placków ziemniaczanych. Wychodzą złociste i nie nasiąkają tak tłuszczem
Złociste brzegi, chrupiąca skórka i miękki środek. Takie placki ziemniaczane pamiętamy z domowych kuchni, ale odtworzenie ich smaku wcale nie jest oczywiste. Czasami zamiast chrupiących placuszków na talerzu lądują ciężkie, miękkie i przesiąknięte tłuszczem krążki. Sekret nie tkwi w drogich składnikach. Największe znaczenie mają sposób przygotowania ziemniaków, niewielka ilość mąki i odpowiednia temperatura smażenia. Jeden prosty dodatek może również poprawić konsystencję masy.
Dlaczego jedne placki są chrupiące, a inne miękkie i tłuste?
Placki ziemniaczane należą do tych potraw, które wydają się wyjątkowo proste. Wystarczy zetrzeć ziemniaki, dodać jajko, mąkę i przyprawy, a następnie usmażyć porcje masy na patelni. W praktyce jednak o końcowym efekcie decydują szczegóły, które łatwo przeoczyć.
Ziemniaki zawierają dużo wody, a jej ilość zależy od odmiany, sposobu przechowywania i wieku bulw. Kiedy starte ziemniaki trafiają bezpośrednio na patelnię, nadmiar wilgoci musi najpierw odparować. Jeżeli masa jest bardzo wodnista, placek dłużej się smaży, trudniej uzyskać chrupiącą powierzchnię i łatwiej o niepożądaną konsystencję.
Problemem bywa również nadmierna ilość mąki. Dodawana stopniowo zagęszcza masę, ale w zbyt dużej ilości sprawia, że placki stają się ciężkie i bardziej przypominają kluski niż cienkie, chrupiące placuszki.
Dlatego pierwszym krokiem do uzyskania dobrego rezultatu powinno być odpowiednie przygotowanie samych ziemniaków.
Prosty trik z ziemniakami. Nie wylewaj wszystkiego, co zostanie na dnie
Po starciu ziemniaków warto przełożyć je na gęste sito albo czystą ściereczkę kuchenną i delikatnie odcisnąć nadmiar płynu. Nie trzeba usuwać całej wilgoci, ponieważ masa musi pozostać na tyle elastyczna, aby dało się formować placki.
Odciekający płyn można zebrać do miseczki i pozostawić na kilka minut. Na dnie zacznie osadzać się naturalna skrobia ziemniaczana. Po ostrożnym odlaniu wody skrobię można dodać z powrotem do masy.
To prosty sposób na wykorzystanie naturalnego składnika ziemniaków. Skrobia pomaga wiązać masę, dzięki czemu nie trzeba dodawać dużej ilości mąki pszennej. Sama w sobie nie gwarantuje jednak, że placki nie będą nasiąkały tłuszczem. O tym w znacznym stopniu decyduje temperatura smażenia.
Ten dodatek może poprawić chrupkość. Wystarczy niewielka ilość
Jeżeli ziemniaki zawierają mało skrobi albo masa po odciśnięciu nadal jest zbyt luźna, można dodać niewielką ilość skrobi ziemniaczanej. Na kilogram ziemniaków zwykle wystarczy jedna płaska łyżka, choć ostateczna ilość zależy od konsystencji masy.
Skrobia pomaga uzyskać bardziej zwartą strukturę i może sprzyjać chrupkości powierzchni. Nie należy jednak przesadzać z jej ilością, ponieważ nadmiar sprawi, że placki będą gumowate.
Ważne jest również, aby nie przygotowywać masy zbyt wcześnie. Starte ziemniaki z czasem ciemnieją i oddają kolejne porcje wody. Najlepsze rezultaty daje smażenie możliwie szybko po połączeniu składników.
Przepis na złociste placki ziemniaczane
Składniki na około 4 porcje:
1 kg ziemniaków, najlepiej odmiany o większej zawartości skrobi,
1 średnia cebula,
1 jajko,
1–2 łyżki mąki pszennej,
opcjonalnie 1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej,
około 1 płaska łyżeczka soli, do smaku,
świeżo mielony pieprz,
olej rzepakowy do smażenia.
Jak przygotować placki krok po kroku?
Ziemniaki należy obrać, umyć i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Cebulę można zetrzeć razem z nimi albo rozdrobnić osobno i połączyć z masą. Dzięki temu jej smak rozprowadzi się równomiernie, a placki zyskają charakterystyczny aromat.
Następnie warto odcisnąć część płynu z ziemniaków. Jeżeli na dnie naczynia zebrała się naturalna skrobia, można dodać ją ponownie do masy. Do przygotowanych ziemniaków należy wbić jajko, wsypać niewielką ilość mąki, doprawić solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszać.
Gotowa masa powinna być wilgotna, ale nie wodnista. Po nałożeniu łyżką na patelnię powinna dać się rozprowadzić w cienki placek, który zachowa kształt.
Na patelni trzeba rozgrzać warstwę oleju wystarczającą do równomiernego smażenia. Temperatura około 170–180 stopni Celsjusza jest dobrym punktem wyjścia. Jeśli nie ma termometru kuchennego, można sprawdzić niewielką porcję masy: powinna zacząć wyraźnie skwierczeć, ale nie ciemnieć natychmiast.
Placki należy smażyć partiami, zwykle przez około 2–4 minuty z każdej strony, zależnie od grubości. Powinny być złociste, chrupiące i całkowicie usmażone w środku. Po zdjęciu z patelni warto przełożyć je na kratkę lub papier kuchenny, aby usunąć nadmiar tłuszczu.
Największy błąd pojawia się podczas smażenia
Nawet dobrze przygotowana masa nie zagwarantuje sukcesu, jeżeli olej będzie zbyt chłodny. W takiej sytuacji placki dłużej pozostają na patelni, a ich powierzchnia wolniej się ścina. Może to sprzyjać większemu wchłanianiu tłuszczu.
Z drugiej strony nadmiernie rozgrzany olej sprawia, że brzegi szybko ciemnieją, podczas gdy środek pozostaje niedosmażony. Dlatego temperatura powinna być odpowiednio wysoka, ale stabilna.
Nie należy również układać na patelni zbyt wielu placków jednocześnie. Duża porcja zimnej masy obniża temperaturę tłuszczu, co utrudnia równomierne smażenie.
Placki z cukrem czy ze śmietaną? Ten spór trwa od pokoleń
W wielu polskich domach placki ziemniaczane podaje się na słodko, posypane cukrem. Inni nie wyobrażają sobie ich bez kwaśnej śmietany, jogurtu, sosu grzybowego lub gulaszu.
Wersja klasyczna, podawana bez ciężkich dodatków, pozwala najlepiej ocenić jakość samych placków. Powinny mieć delikatny ziemniaczany smak, lekko wyczuwalną cebulę oraz przyjemnie chrupiącą powierzchnię.
Jeżeli mają zostać podane z sosem, warto nie polewać ich zbyt wcześnie. Wilgoć z dodatków szybko zmiękcza chrupiącą skórkę.
Co zrobić, żeby placki były dobre także po odgrzaniu?
Pozostałe placki należy po ostudzeniu przechowywać w lodówce, najlepiej w zamkniętym pojemniku, i spożyć w ciągu 3–4 dni, o ile były prawidłowo przechowywane.
Najlepiej odgrzewać je w piekarniku albo frytkownicy beztłuszczowej. Temperatura około 180 stopni Celsjusza pozwala ponownie podgrzać powierzchnię i częściowo przywrócić chrupkość. Czas zależy od grubości i wielkości placków; powinny być gorące również w środku.
Mikrofalówka jest szybsza, ale zwykle sprawia, że powierzchnia staje się miękka.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy szczegóły decydują o efekcie
Jeżeli domowe placki wychodzą ciężkie, miękkie lub zbyt tłuste, nie trzeba od razu zmieniać całego przepisu. Warto najpierw sprawdzić ilość wody w ziemniakach, ograniczyć mąkę i zwrócić uwagę na temperaturę oleju.
Naturalna skrobia odzyskana z odciśniętych ziemniaków może pomóc związać masę. Cienkie formowanie placuszków ułatwia równomierne smażenie, a niewielkie porcje pozwalają utrzymać odpowiednią temperaturę tłuszczu.
To właśnie połączenie tych prostych czynności daje największą szansę na uzyskanie placków, które będą złociste z zewnątrz, delikatne w środku i przyjemnie chrupiące.
A jak podaje się placki ziemniaczane w Twoim domu – z cukrem, śmietaną czy na wytrawnie?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.