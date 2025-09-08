Nowy terminal w Modlinie. Pasażerowie skorzystają już w 2026 roku
Lotnisko w Modlinie wychodzi z kryzysu. Wracają przewoźnicy, przybywa połączeń – w tym loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – a już od 2026 roku pasażerowie skorzystają z nowego terminalu tymczasowego, który ma odciążyć zatłoczony port.
Lotnisko Modlin wraca do gry. Nowe kierunki, przewoźnicy i terminal tymczasowy
Warszawa-Modlin, jeszcze niedawno uznawany za port w kryzysie, szykuje się na duży powrót. Po latach stagnacji i spadków liczby pasażerów, lotnisko znów się rozwija – rośnie oferta przewoźników, pojawiają się nowe połączenia, a już wkrótce pasażerowie skorzystają z dodatkowego terminalu w formie nowoczesnego namiotu.
Nowe kierunki i powrót przewoźników
Jeszcze rok temu terminal świecił pustkami, a ruch pasażerski był najniższy od czasów pandemii. Dziś sytuacja zmienia się diametralnie. Do Modlina wraca węgierski przewoźnik, a linia irlandzka zwiększa liczbę obsługiwanych tras. Wśród nowości znalazły się loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – kierunek, który do tej pory nie był dostępny z tego portu.
– Powinniśmy oscylować w okolicach rekordowego roku 2023, a z informacji, którą mamy od wszystkich naszych trzech przewoźników, którzy będą od nas operowali, z każdym sezonem ten ruch powinien wzrastać – zapowiada Jacek Kowalski, prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Terminal tymczasowy do 2028 roku
Władze lotniska przyznają, że obecny terminal nie jest w stanie obsłużyć planowanego ruchu pasażerskiego. Dlatego już zapadła decyzja o budowie drugiego, tymczasowego obiektu. Będzie miał do 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni i pełne wyposażenie.
Terminal ma funkcjonować do 2028 roku i przejąć część ruchu, zanim zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszej przyszłości infrastruktury lotniskowej w regionie.
Pierwsze w Polsce samodzielne nadawanie bagażu
W Modlinie pojawi się także rozwiązanie, które do tej pory nie funkcjonowało na polskich lotniskach. Pasażerowie irlandzkiego przewoźnika jako pierwsi będą mogli samodzielnie nadać bagaż przy specjalnych stanowiskach. To ma skrócić kolejki i poprawić komfort podróży.
– Wszystko, co będzie się wiązało z poprawą komfortu podróży, więcej połączeń – to jest wszystko dobre – komentują podróżni.
Choć perspektywy dla Modlina wyglądają obiecująco, część pasażerów z rezerwą podchodzi do nowych inwestycji. Wynika to z niepewności związanej z przyszłością całego systemu lotnisk w regionie. Obawy te wynikają z nadchodzącej inwestycji CPK
Mimo wątpliwości, Modlin znowu nabiera rozpędu. Tymczasowy terminal, większa liczba kierunków i powrót przewoźników dają nadzieję, że port lotniczy nie tylko odzyska dawną pozycję, ale i stanie się ważnym punktem na mapie lotów z Mazowsza.
