A jednak! Warszawa wprowadza nocną prohibicję. Zakaz sprzedaży alkoholu narazie w dwóch dzielnicach.

16 października 2025 14:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Nocna prohibicja w Warszawie. Zakaz alkoholu obejmie dwie dzielnice. Warszawa podjęła decyzję, która wstrząsnęła mieszkańcami i podzieliła radnych. Zamiast całkowitego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście wprowadzono rozwiązanie pilotażowe.

Od listopada prohibicja będzie obowiązywać jedynie w Śródmieściu i na Pradze-Północ, w godzinach od 22 do 6 rano.

Gorąca debata i ostre reakcje

Pomysł nocnego zakazu wywołał gwałtowną dyskusję na sesji Rady Warszawy. Z sali padały okrzyki „Hańba!”, a część mieszkańców protestowała przeciwko ograniczeniom. Emocje sięgnęły zenitu, gdy wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki podał się do dymisji, krytykując decyzję rady i nazywając ją fasadowym dokumentem.

Zakaz tylko na próbę

Pierwotnie plan zakładał objęcie zakazem całej stolicy, jednak radni wycofali się z tego pomysłu. Zdecydowano się na testowe rozwiązanie w dwóch dzielnicach, które od lat zmagają się z problemem nocnych libacji i zakłócania porządku. Uchwała ma wejść w życie w ekspresowym tempie, bo już dwa tygodnie po jej przyjęciu.

Eksperci krytykują, mieszkańcy podzieleni

Specjaliści od zdrowia publicznego nie kryją rozczarowania. Ich zdaniem zakaz tylko w dwóch dzielnicach będzie miał ograniczony wpływ na problem nadużywania alkoholu. Podnoszą argument, że osoby uzależnione po prostu przeniosą zakupy do sąsiednich części miasta. Z kolei część mieszkańców Śródmieścia i Pragi liczy na poprawę jakości życia i spokojniejsze noce.

Co dalej z prohibicją?

Projekty uchwał trafią teraz do rad dzielnic, a następnie ponownie wrócą pod głosowanie Rady Warszawy. Jeśli procedura przebiegnie bez opóźnień, pierwsze sklepy w Śródmieściu i na Pradze-Północ zamkną nocną sprzedaż alkoholu już od 1 listopada.

Decyzja warszawskich radnych otwiera nowy rozdział w dyskusji o tym, jak skutecznie walczyć z problemem nadużywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Jedno jest pewne — stolica stała się właśnie polem testowym dla kontrowersyjnego rozwiązania, które może na stałe zmienić nocne życie miasta.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl