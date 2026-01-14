Alert RCB! Po południu zrobi się niebezpiecznie ślisko! Posypywarki w akcji

14 stycznia 2026 11:53 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W dniu dzisiejszym mieszkańcy wielu regionów kraju otrzymali SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają one przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi, które mają mieć swoją kulminację dziś w godzinach popołudniowych. Zaleca się zachowanie ostrożności, zarówno na drogach jak i chodnikach

Fot. Warszawa w Pigułce

To będzie trudne popołudnie dla mieszkańców stolicy. Choć poranek przywitał warszawiaków mrozem i przejezdnymi drogami, synoptycy ostrzegają: po godzinie 15:00 miasto zmieni się w lodowisko. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pozostanie w domach.

Zobacz również:

Marznący deszcz dotrze do stolicy po południu

Sytuacja pogodowa w Warszawie ma się gwałtownie pogorszyć w drugiej części dnia. Według prognoz strefa niebezpiecznych opadów przesuwa się z zachodu i dotrze nad stolicę między godziną 15:00 a 16:00.

Początkowo spodziewany jest deszcz ze śniegiem, który szybko przejdzie w opady marznące, powodujące natychmiastowe oblodzenie nawierzchni. Temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach -2 do 0 stopni Celsjusza, co przy rosnącym ciśnieniu (1004 hPa w południe) i umiarkowanym wietrze stworzy bardzo trudne warunki drogowe.

RCB ostrzega, służby miejskie w gotowości

Mieszkańcy Warszawy otrzymali już na swoje telefony alerty RCB. Komunikat jest jasny: „Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz”. Służby miejskie nie czekają na pierwsze opady – akcja zabezpieczania dróg rozpoczęła się już o 4:30 rano.

Zobacz również:

  • 42 posypywarki pracują na kluczowych odcinkach: mostach, wiaduktach i stromych podjazdach (m.in. na ul. Tamka i Belwederskiej).

  • Działania obejmują łącznie 250 kilometrów najważniejszych arterii komunikacyjnych.

  • Mimo siarczystego mrozu o poranku (ok. –8 stopni), drogi na ten moment pozostają czarne i przejezdne.

Utrudnienia na Lotnisku Chopina i alerty dla Mazowsza

Z kłopotami muszą liczyć się nie tylko kierowcy, ale i podróżni. Władze Lotniska Chopina wydały ostrzeżenie o możliwych opóźnieniach rejsów ze względu na warunki atmosferyczne.

Sytuacja na Mazowszu jest zróżnicowana. Alert 2. stopnia obowiązuje prawie w całym województwie do godziny 23:00 w środę, a od godziny 14:00 powiaty wschodnie (m.in. siedlecki, ostrołęcki) muszą przygotować się na silne opady śniegu, które potrwają do czwartkowej nocy. Kierowcom zaleca się szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, kiedy opady marznące uderzą w miasto z największą siłą.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl