Alert RCB! Po południu zrobi się niebezpiecznie ślisko! Posypywarki w akcji
W dniu dzisiejszym mieszkańcy wielu regionów kraju otrzymali SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają one przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi, które mają mieć swoją kulminację dziś w godzinach popołudniowych. Zaleca się zachowanie ostrożności, zarówno na drogach jak i chodnikach
To będzie trudne popołudnie dla mieszkańców stolicy. Choć poranek przywitał warszawiaków mrozem i przejezdnymi drogami, synoptycy ostrzegają: po godzinie 15:00 miasto zmieni się w lodowisko. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pozostanie w domach.
Marznący deszcz dotrze do stolicy po południu
Sytuacja pogodowa w Warszawie ma się gwałtownie pogorszyć w drugiej części dnia. Według prognoz strefa niebezpiecznych opadów przesuwa się z zachodu i dotrze nad stolicę między godziną 15:00 a 16:00.
Początkowo spodziewany jest deszcz ze śniegiem, który szybko przejdzie w opady marznące, powodujące natychmiastowe oblodzenie nawierzchni. Temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach -2 do 0 stopni Celsjusza, co przy rosnącym ciśnieniu (1004 hPa w południe) i umiarkowanym wietrze stworzy bardzo trudne warunki drogowe.
RCB ostrzega, służby miejskie w gotowości
Mieszkańcy Warszawy otrzymali już na swoje telefony alerty RCB. Komunikat jest jasny: „Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz”. Służby miejskie nie czekają na pierwsze opady – akcja zabezpieczania dróg rozpoczęła się już o 4:30 rano.
-
42 posypywarki pracują na kluczowych odcinkach: mostach, wiaduktach i stromych podjazdach (m.in. na ul. Tamka i Belwederskiej).
-
Działania obejmują łącznie 250 kilometrów najważniejszych arterii komunikacyjnych.
-
Mimo siarczystego mrozu o poranku (ok. –8 stopni), drogi na ten moment pozostają czarne i przejezdne.
Utrudnienia na Lotnisku Chopina i alerty dla Mazowsza
Z kłopotami muszą liczyć się nie tylko kierowcy, ale i podróżni. Władze Lotniska Chopina wydały ostrzeżenie o możliwych opóźnieniach rejsów ze względu na warunki atmosferyczne.
Sytuacja na Mazowszu jest zróżnicowana. Alert 2. stopnia obowiązuje prawie w całym województwie do godziny 23:00 w środę, a od godziny 14:00 powiaty wschodnie (m.in. siedlecki, ostrołęcki) muszą przygotować się na silne opady śniegu, które potrwają do czwartkowej nocy. Kierowcom zaleca się szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, kiedy opady marznące uderzą w miasto z największą siłą.
