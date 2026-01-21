Opóźnienia pociągów na Mazowszu. Awaria i bieżące utrudnienia w ruchu kolejowym
Pasażerowie pociągów aglomeracyjnych w stolicy muszą przygotować się na bardzo trudne warunki podróży. W środowy poranek nałożyły się na siebie dwa poważne zdarzenia techniczne, które wpłynęły na rozkład jazdy niemal wszystkich przewoźników
Usterka sterowania: Rembertów – Sulejówek Miłosna
Pierwsze problemy zaczęły się na wschodnim odcinku warszawskiego węzła kolejowego. Awaria urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem między Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną dotknęła linię S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich.
-
Większość składów notuje opóźnienia powyżej 20 minut.
-
Rekordowy wynik odnotował pociąg z Warszawy Zachodniej do Zielonki, który jest spóźniony o ponad 40 minut.
-
Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że możliwe są nie tylko opóźnienia, ale także odwołania kursów i zmiany tras.
Nowy problem: Zerwana sieć trakcyjna
Sytuacja pogorszyła się po godzinie 9:00, gdy doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia. Ten incydent zablokował jeden z torów, co uderzyło w pasażerów korzystających z tzw. linii obwodowej.
-
Utrudnienia dotyczą linii S4 i S40 oraz wszystkich innych przewoźników korzystających z tej trasy.
-
Spodziewane opóźnienia wynoszą ponad 30 minut.
-
Niektóre pociągi mogą kończyć trasę na wcześniejszych stacjach.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.