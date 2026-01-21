Opóźnienia pociągów na Mazowszu. Awaria i bieżące utrudnienia w ruchu kolejowym

21 stycznia 2026 10:46 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie pociągów aglomeracyjnych w stolicy muszą przygotować się na bardzo trudne warunki podróży. W środowy poranek nałożyły się na siebie dwa poważne zdarzenia techniczne, które wpłynęły na rozkład jazdy niemal wszystkich przewoźników

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Usterka sterowania: Rembertów – Sulejówek Miłosna

Pierwsze problemy zaczęły się na wschodnim odcinku warszawskiego węzła kolejowego. Awaria urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem między Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną dotknęła linię S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich.

Nowy problem: Zerwana sieć trakcyjna

Sytuacja pogorszyła się po godzinie 9:00, gdy doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia. Ten incydent zablokował jeden z torów, co uderzyło w pasażerów korzystających z tzw. linii obwodowej.

  • Utrudnienia dotyczą linii S4 i S40 oraz wszystkich innych przewoźników korzystających z tej trasy.

  • Spodziewane opóźnienia wynoszą ponad 30 minut.

  • Niektóre pociągi mogą kończyć trasę na wcześniejszych stacjach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl