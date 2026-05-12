Abonament RTV idzie do lamusa. Nowe zasady od 2027 roku
Rząd przygotowuje jedną z największych zmian w finansowaniu mediów publicznych od lat. Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjny abonament RTV ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Zmieni się nie tylko wysokość daniny, ale przede wszystkim sposób jej pobierania. Znikną kontrole Poczty Polskiej i obowiązek rejestrowania telewizorów, a pieniądze mają być pobierane automatycznie przez fiskusa razem z rozliczeniem podatkowym.
W praktyce oznacza to, że nową opłatę zapłaci większość aktywnych zawodowo Polaków, nawet jeśli nie posiada tradycyjnego odbiornika telewizyjnego.
Abonament RTV ma przejść do historii
Obecny system abonamentu RTV od lat budzi ogromne kontrowersje. Państwo wymaga dziś rejestracji telewizorów i radioodbiorników, a opłaty pobiera Poczta Polska.
Problem polega na tym, że wiele osób unika zgłaszania odbiorników, przez co system jest uznawany za mało skuteczny i trudny do wyegzekwowania.
Rząd chce całkowicie zmienić tę filozofię. Nowa opłata audiowizualna nie będzie już związana z samym posiadaniem telewizora. Kluczowy ma być dostęp do treści publicznych – także przez internet.
To oznacza, że zniknie obowiązek rejestracji sprzętu i kontrole prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej.
Skarbówka pobierze opłatę automatycznie
Największą zmianą ma być sposób poboru pieniędzy. Według obecnych założeń nowa danina będzie doliczana automatycznie do rocznego rozliczenia PIT lub CIT.
Za pobór odpowiadać będzie administracja skarbowa, a cały system ma zostać zintegrowany cyfrowo.
W praktyce większość podatników nie będzie musiała wykonywać żadnych dodatkowych działań.
Rząd tłumaczy, że dzięki temu system stanie się znacznie szczelniejszy i ograniczy skalę unikania opłat.
Dla obywateli oznacza to również koniec wizyt kontrolerów sprawdzających, czy w domu znajduje się niezarejestrowany odbiornik.
Ile wyniesie nowa opłata?
Ostateczna wysokość nowej opłaty audiowizualnej nie została jeszcze oficjalnie zatwierdzona. Według obecnych założeń gospodarstwo domowe miałoby płacić około 8-9 zł miesięcznie.
Rocznie dawałoby to około 100 zł.
Dla porównania obecny abonament RTV za telewizor lub zestaw telewizor plus radio wynosi 30,50 zł miesięcznie, czyli ponad 360 zł rocznie.
Nowy system może więc okazać się tańszy dla osób, które dziś regularnie opłacają abonament.
Jednocześnie w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że część polityków rozważa wyższe stawki – nawet do 20-30 zł miesięcznie. Na razie jednak bardziej prawdopodobny pozostaje niższy wariant.
Rząd planuje również coroczną waloryzację opłaty.
Kto będzie zwolniony z opłaty audiowizualnej?
Choć nowa danina ma mieć charakter powszechny, projekt przewiduje szeroką listę zwolnień.
Z opłaty mają zostać zwolnieni m.in.:
- seniorzy po ukończeniu 75. roku życia,
- uczniowie i studenci do 26 lat,
- osoby zarabiające mniej niż płaca minimalna,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy,
- część rencistów spełniających kryteria dochodowe.
Rząd tłumaczy, że nowe przepisy mają chronić osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej.
Warszawa już analizuje skutki nowych przepisów
Temat reformy abonamentu RTV szeroko komentowany jest również w Warszawie. To właśnie w stolicy znajdują się centrale mediów publicznych oraz najważniejsze instytucje odpowiedzialne za przygotowanie nowych przepisów.
Eksperci rynku medialnego zwracają uwagę, że zmiana może całkowicie przebudować sposób finansowania telewizji publicznej i radia.
Warszawskie środowiska prawnicze i podatkowe analizują obecnie skutki włączenia nowej opłaty do systemu PIT i CIT.
Najwięcej pytań dotyczy tego, czy opłata będzie pobierana od każdej osoby, czy od gospodarstwa domowego oraz jak wyglądać będą procedury zwolnień.
W 2026 r. nadal obowiązuje stary abonament
Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2027 r. Oznacza to, że przez cały 2026 r. nadal obowiązują obecne zasady abonamentu RTV.
Aktualne stawki wynoszą:
- 9,50 zł miesięcznie za radio,
- 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw TV i radio.
Osoby uprawnione do zwolnienia nadal muszą składać odpowiednie dokumenty w placówkach Poczty Polskiej.
W przypadku emerytów obowiązuje limit dochodowy wynoszący obecnie 4451,78 zł brutto.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto przygotować się na nowe zasady
- Od 2027 r. opłata za media publiczne może być pobierana automatycznie przez skarbówkę.
- Zniknie obowiązek rejestrowania telewizorów i radioodbiorników.
- Kontrole Poczty Polskiej mają przejść do historii.
- Nowa opłata prawdopodobnie będzie niższa niż obecny abonament RTV.
- Warto sprawdzić, czy będziesz objęty zwolnieniem z opłaty audiowizualnej.
- Do końca 2026 r. nadal obowiązują obecne przepisy abonamentowe.
