Absolutny hit od poniedziałku w Biedronce. Biedronka wystawia robota planetarnego Tefal. W zestawie 3 końcówki
Przed sezonem świątecznych wypieków Biedronka wprowadza do sprzedaży robota planetarnego marki Tefal. Kosztuje 249 zł, ma moc 500 W, misę o pojemności 3,5 l i 3 końcówki w zestawie. Oferta obowiązuje od 16 do 28 listopada, także w sklepach w Warszawie. Sprawdziliśmy, do czego taki sprzęt wystarczy, a gdzie może okazać się za słaby.
500 W, misa 3,5 l i 12 prędkości
|Parametr
|Robot Tefal z Biedronki
|Cena
|249 zł
|Termin oferty
|16-28 listopada 2026 r.
|Moc
|500 W
|Pojemność misy
|3,5 l
|Poziomy prędkości
|12
|Końcówki w zestawie
|trzepaczka, mieszadło, hak do ciasta
Robot planetarny różni się od zwykłego miksera tym, że końcówka obraca się wokół własnej osi i jednocześnie krąży po całej misie, jak planeta wokół Słońca. Dzięki temu dociera do brzegów i dna, a składniki mieszają się równomiernie, bez trzymania urządzenia w ręku.
Trzepaczka, mieszadło i hak. Do czego służy każda końcówka
- Trzepaczka – do ubijania białek, śmietany i lekkich mas, np. na biszkopt czy bezy.
- Mieszadło, zwykle płaskie – do mas maślanych, ciast ucieranych, kremów i kruchego ciasta.
- Hak – do wyrabiania ciast drożdżowych, np. na chałkę, makowiec czy pizzę.
Taki zestaw pokrywa większość świątecznych wypieków: od pierników i makowców po serniki i biszkopty do tortów.
Na co wystarczy 500 W i misa 3,5 l
Moc 500 W i misa 3,5 l to parametry typowe dla tańszych, kompaktowych robotów. Sprawdzą się w domu, gdzie piecze się 1-2 ciasta naraz, np. jedną blachę piernika czy biszkopt na tort. Mały robot zajmie też mniej miejsca na blacie.
Przy bardzo gęstych i ciężkich ciastach, jak duża porcja ciasta drożdżowego na kilka makowców, lepiej dzielić ją na mniejsze partie. Większe i mocniejsze roboty, z misami 5 l i więcej oraz silnikami od 1000 W w górę, kosztują zwykle znacznie więcej. Przy rzadkim pieczeniu ich możliwości mogą jednak nie być wykorzystane.
Kupujesz w Warszawie lub na prezent? Sprawdź zasady zwrotu
Sprzęt z gazetek Biedronki trafia do sklepów w ograniczonej liczbie i często szybko znika z półek. Jeśli zależy ci na zakupie, wybierz się do sklepu w pierwszych dniach oferty. W razie braku warto sprawdzić inne sklepy sieci w okolicy.
Przy zakupie w sklepie stacjonarnym nie przysługuje ustawowe prawo do zwrotu w ciągu 14 dni. Dotyczy ono zakupów przez internet. Zachowaj paragon i zapytaj w sklepie o zasady zwrotów. Jeśli robot okaże się wadliwy, możesz go reklamować. Zgodnie z art. 43c ustawy o prawach konsumenta sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, który ujawni się w ciągu 2 lat od zakupu. Niezależnie od tego zwykle obowiązuje też gwarancja producenta.
Co sprawdzić przed zakupem robota w Biedronce
- Oferta trwa od 16 do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów.
- W zestawie są 3 końcówki: trzepaczka, mieszadło i hak do ciasta.
- Misa 3,5 l wystarczy na 1-2 ciasta naraz. Większe porcje ciasta drożdżowego wyrabiaj partiami.
- Zmierz miejsce na blacie i sprawdź, czy robot zmieści się pod szafkami wiszącymi z podniesioną głowicą.
- Zachowaj paragon i kartę gwarancyjną. Reklamację możesz złożyć przez 2 lata od zakupu.
- Porównaj cenę z ofertą innych sklepów. Ten sam lub podobny model bywa w sprzedaży w różnych cenach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.