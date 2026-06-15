Absolutny zakaz w Twoim bloku. Spółdzielnie rozsyłają pisma, a kara sięga 5000 zł
Do skrzynek pocztowych mieszkańców bloków w całej Polsce trafiają oficjalne pisma od spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków. Przepisy obowiązują od lat, ale przez długi czas nikt ich specjalnie nie egzekwował. To się zmieniło. Za łamanie zakazu grozi mandat do 5000 zł, odpowiedzialność cywilna i karna – a w razie pożaru lub wybuchu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Większość mieszkańców wie o zakazie butli w wysokich blokach. Znacznie mniej osób wie, że istnieje drugi, niezależny zakaz – dotyczący wszystkich budynków z gazem sieciowym, niezależnie od liczby pięter. Oba wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).
Zakaz pierwszy: budynki powyżej 4 kondygnacji naziemnych. W budynkach liczących więcej niż 4 kondygnacje naziemne (czyli od 5. piętra wzwyż, przy wysokości ponad ok. 12 metrów nad poziomem terenu) nie wolno ani używać, ani przechowywać butli z gazem płynnym propan-butan. Zakaz jest bezwzględny – nie ma znaczenia, czy budynek ma dostęp do sieci gazowej, czy nie. Nie ma też znaczenia, do czego butle mają służyć – czy do gotowania, ogrzewania, czy innego celu. Przechowywanie butli w piwnicy budynku objętego zakazem jest równie nielegalne jak używanie jej w kuchni.
Zakaz drugi: budynki z siecią gazową – niezależnie od liczby kondygnacji. Przepisy zabraniają stosowania w jednym budynku jednocześnie gazu z sieci gazowej i gazu płynnego z butli. Oznacza to, że nawet w niskim bloku – czteropiętrowym, dwupiętrowym, a nawet parterowym – jeśli w budynku działa instalacja gazowa, żaden z lokatorów nie może mieć i używać butli. Dotyczy to całego budynku, a nie tylko konkretnego lokalu.
Dlaczego gaz propan-butan jest szczególnie niebezpieczny w bloku
To nie jest przypadkowy zakaz wymyślony przez biurokratów. Za tymi przepisami stoi konkretna fizyka i realna lista katastrof budowlanych. Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza – i właśnie to jest kluczowe. W odróżnieniu od gazu ziemnego (metanu), który w razie wycieku unosi się ku górze i może być odprowadzony przez wentylację, propan-butan opada w dół. Gromadzi się przy podłodze, pod meblami, w szczelinach, w szybach instalacyjnych, w piwnicach i w kanałach wentylacyjnych.
W wysokim budynku efekt jest zwielokrotniony: nieszczelna butle na 10. piętrze może spowodować, że gaz spłynie przez szyby i szczeliny do kondygnacji niższych, gromadząc się w piwnicach i na klatce schodowej. Taki „zbiornik” niewidocznego gazu może eksplodować od iskry elektrycznej, od zapalniczki, od otwartego ognia w zupełnie innym miejscu niż nieszczelna butla. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej podkreśla: jedna iskra wystarczy, by doszło do wybuchu, który zniszczy nie tylko mieszkanie, z którego pochodzi wyciek, ale całą klatkę schodową lub kilka pięter bloku.
Gaz ziemny z sieci, choć też jest niebezpieczny, ma inny profil ryzyka. Unosi się, więc wentylacja może go odprowadzić. Dlatego przepisy dopuszczają gaz sieciowy w budynkach wielorodzinnych, ale zabraniają dodawania do tego propan-butanu z butli.
Co konkretnie jest zakazane – lista sytuacji
Na podstawie przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych poniżej przedstawiamy konkretne przypadki, które są zabronione:
- Butle w bloku powyżej 4 kondygnacji – bez wyjątków, niezależnie od tego czy jest gaz sieciowy, na co butle są przeznaczone i gdzie są przechowywane (kuchnia, piwnica, komórka),
- Butle w każdym bloku, który ma sieć gazową – nawet jeśli konkretny lokal nie ma podłączonego gazu, skoro sąsiedzi korzystają z sieci gazowej – butla jest zakazana,
- Kuchenka gazowa na butlę w mieszkaniu w bloku z gazem sieciowym – popularne rozwiązanie przy remoncie lub awarii instalacji jest nielegalne,
- Przenośny grzejnik gazowy zasilany butlą w mieszkaniu w bloku z siecią lub powyżej 4 kondygnacji – bez względu na to, że produkt jest sprzedawany legalnie w sklepach,
- Butle na balkonie lub w piwnicy w budynkach objętych zakazem – przechowywanie to też zakaz, nie tylko użytkowanie.
Przepisy dopuszczają natomiast posiadanie maksymalnie 2 butli o pojemności do 11 kg każda w budynkach NISKICH (do 4 kondygnacji) i TYLKO w przypadku, gdy w budynku nie ma sieci gazowej. Butle muszą być przechowywane w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, i zabezpieczone przed przewróceniem.
Tabela: kiedy butle są dozwolone, a kiedy nie
|Typ budynku
|Jest sieć gazowa
|Brak sieci gazowej
|Budynek niski (do 4 kondygnacji naziemnych, do ok. 12 m)
|ZAKAZ – butle zabronione (nie wolno mieszać gazu sieciowego z butlą)
|DOZWOLONE – max 2 butle po 11 kg, w wentylowanym miejscu
|Budynek średniowysoky i wysoki (powyżej 4 kondygnacji)
|ZAKAZ – podwójnie: i ze względu na sieć, i ze względu na wysokość
|ZAKAZ – bezwzględny zakaz niezależnie od braku sieci gazowej
Kary za złamanie zakazu – i ryzyko, o którym nie mówią pisma spółdzielni
Spółdzielnie mieszkaniowe w swoich pismach ostrzegają przed karami finansowymi w wysokości do 5000 zł za niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i przepisów prawa budowlanego. Mandat może nałożyć straż pożarna, inspekcja budowlana lub policja.
Ale kara finansowa to nie najpoważniejsza konsekwencja. Ważniejsze są dwa inne ryzyka:
Odpowiedzialność cywilna. Jeśli nieszczelna butle w twoim mieszkaniu spowoduje pożar lub wybuch, który uszkodziłby mienie sąsiadów lub wyrządziłby im krzywdę fizyczną – ponosisz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Naprawa kilku mieszkań po wybuchu gazu może kosztować setki tysięcy złotych. Twoje ubezpieczenie OC lokalu może odmówić wypłaty, jeśli ustali, że przyczyna szkody leżała w nielegalnym użytkowaniu butli.
Odpowiedzialność karna. Sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu jest przestępstwem z art. 163 Kodeksu karnego – zagrożonym karą od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. W przypadku nieumyślnego sprowadzenia takiego zdarzenia – od 3 miesięcy do lat 5.
Odmowa odszkodowania przez ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia nieruchomości standardowo wyłączają odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Pożar spowodowany nielegalną butlą = brak wypłaty za zniszczone mieszkanie.
Dlaczego pisma przyszły teraz, skoro przepisy obowiązują od lat
To pytanie, które zadaje sobie wielu mieszkańców po otrzymaniu pisma od spółdzielni. Odpowiedź jest wielowarstwowa.
Po pierwsze: wzrósł poziom świadomości ryzyka po kilku głośnych wybuchach gazu w polskich blokach w ostatnich latach. Każda taka katastrofa wzmacnia presję na zarządców budynków, by aktywniej egzekwowali przepisy – bo po tragicznym zdarzeniu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za bierność.
Po drugie: rosnące koszty energii elektrycznej i gazu sieciowego sprawiły, że część mieszkańców szukała tańszych alternatyw. Kuchenki gazowe na butlę lub przenośne grzejniki gazowe stały się popularniejsze – i zarządcy budynków zaczęli to zauważać podczas przeglądów technicznych i wizyt instalatorów.
Po trzecie: ubezpieczyciele i biegli powołani do wyceny szkód coraz dokładniej badają przyczyny pożarów i wybuchów. Spółdzielnia, która wiedziała o nielegalnych butlach i nic z tym nie robiła, może ponosić współodpowiedzialność za szkodę. Stąd formalne pisma – to element dokumentowania, że zarządca dopełnił obowiązku informacyjnego.
Co zrobić, jeśli nie masz gazu sieciowego w swoim bloku
Najbardziej frustrująca sytuacja dotyczy mieszkańców bloków powyżej 4 kondygnacji, do których nie doprowadzono sieci gazowej. Zakaz butli działa bezwzględnie, a jedyną legalną alternatywą jest gotowanie i ogrzewanie elektryczne.
Dostępne rozwiązania, które nie naruszają przepisów:
- Płyta indukcyjna – działa szybciej niż gazowa, jest bezpieczna, nie wytwarza spalin w mieszkaniu, oszczędna energetycznie,
- Kuchenka elektryczna lub ceramiczna – tańsza w zakupie niż indukcja, nieco wolniejsza,
- Piekarnik elektryczny – zamiennik piekarnika gazowego,
- Elektryczne urządzenia grzewcze – promienniki, konwektory, pompy ciepła – zamiast przenośnych grzejników gazowych.
Zmiana kuchenki gazowej na elektryczną wymaga zgłoszenia do zarządcy budynku ze względu na konieczność zmiany przydziału mocy elektrycznej. W starszym budownictwie z lat 60.-80. wewnętrzne instalacje elektryczne mogą nie być przystosowane do jednoczesnej pracy kilku urządzeń dużej mocy – warto sprawdzić z elektrycznym dozorcą budynku, czy instalacja wytrzyma nowe obciążenie.
Warszawa: tysiące bloków, setki tysięcy mieszkańców objętych zakazem
Warszawa dysponuje jednym z największych zasobów mieszkaniowych w blokach wielorodzinnych w Polsce – od kamienicznych kamienic z lat 50. po dzisiejsze wieżowce. Znaczna część tego zasobu to budynki wyższe niż 4 kondygnacje lub podłączone do sieci gazowej – a zatem objęte jednym lub oboma zakazami.
W Warszawie pisma o zakazie butli rozsyłały m.in. spółdzielnie mieszkaniowe z Woli, Mokotowa i Pragi. Szczególna sytuacja dotyczy starszych osiedli z wielkiej płyty – Ursynów, Bemowo, Białołęka – gdzie część budynków z lat 70. i 80. ma sieci gazowe prowadzone jedynie do niektórych klatek, a reszta przez lata korzystała z butli jako zastępnika.
Mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać podejrzenie nielegalnego użytkowania butli w swoim budynku do Komendy Stołecznej Państwowej Straży Pożarnej (numer alarmowy 998) lub do zarządcy/spółdzielni zarządzającej budynkiem. Anonimowe zgłoszenie do straży pożarnej jest możliwe.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój blok, zanim sprawdzi to ktoś inny
- Sprawdź ile kondygnacji ma twój blok. Jeśli budynek ma 5 pięter lub więcej (parter + 4 piętra = 5 kondygnacji = zakaz), butla jest bezwzględnie zakazana. Pamiętaj: liczy się liczba kondygnacji naziemnych, a piwnica i suterena nie liczą się do tej sumy.
- Sprawdź, czy twój budynek ma sieć gazową. Jeśli w jakimkolwiek mieszkaniu lub w piwnicy bloku jest instalacja gazowa podłączona do sieci – cały budynek objęty jest zakazem butli, bez względu na liczbę pięter. Zapytaj zarządcę lub spółdzielnię.
- Masz butlę w mieszkaniu lub piwnicy i twój blok jest objęty zakazem? Usuń ją jak najszybciej. Prawidłowa utylizacja: oddaj butlę do punktu skupu gazu lub do dystrybutora, który przeprowadzi odbiór i ponowne napełnienie na swoich warunkach. Nie wyrzucaj butli do śmietnika i nie zostawiaj jej na klatce.
- Nie masz gazu sieciowego, a blok jest wysoki? Przejdź na gotowanie elektryczne. Najprostszym i stosunkowo tanim rozwiązaniem jest płyta indukcyjna podłączona do zwykłego gniazdka 230V – wystarczy do podstawowego gotowania. Przed zakupem dużych urządzeń sprawdź z elektrykiem, czy instalacja w mieszkaniu to udźwignie.
- Nie wiedziałeś o zakazie i masz butlę od lat? Dobrowolne dostosowanie się do przepisów przed formalną kontrolą to najlepsze wyjście. Straż pożarna i nadzór budowlany prowadzą coraz aktywniejsze kontrole po fali pism od spółdzielni – nie czekaj na pukanie do drzwi.
- Jesteś właścicielem wynajmowanego mieszkania? Sprawdź, czy twoi lokatorzy nie używają butli. Jako właściciel lokalu ponosisz odpowiedzialność za jego stan techniczny i za zgodność użytkowania z przepisami. W razie wypadku spowodowanego przez najemcę – roszczenia mogą trafić do ciebie.
- Masz wątpliwości, czy twój budynek jest objęty zakazem? Zapytaj zarządcę budynku lub spółdzielnię – mają obowiązek udzielić ci informacji. Możesz też zadzwonić do lokalnej komendy Państwowej Straży Pożarnej po bezpłatną konsultację.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.