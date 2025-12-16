ABW zatrzymała 19-letniego studenta. Planował masowy zamach w Polsce
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 19-letniego studenta KUL-u podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce. Według służb mężczyzna był w trakcie gromadzenia wiedzy o konstrukcji ładunków wybuchowych i działał z pobudek terrorystycznych.
Planował masowy zamach w Polsce. ABW ujawnia nowe informacje
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 19-letniego studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce. Według służb celem mężczyzny było zabicie jak największej liczby osób i wywołanie strachu wśród społeczeństwa.
Co się zmienia?
Nowe informacje w sprawie przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak poinformował, zatrzymany student, Mateusz W., był w zaawansowanej fazie przygotowań do przeprowadzenia ataku. Działania podejmowane przez mężczyznę wskazywały, że nie były to jedynie deklaracje czy rozważania, ale realne kroki zmierzające do realizacji zamachu.
Służby nie ujawniają, na którym konkretnie jarmarku świątecznym planowany był atak, podkreślając, że trwa intensywne śledztwo i analiza zgromadzonych materiałów.
Fakty i tło sprawy
Według informacji przekazanych przez ABW, 19-latek gromadził materiały dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych oraz sposobów ich użycia w miejscach publicznych. Śledczy ustalili również, że mężczyzna wykazywał silną fascynację ideologią islamistycznego terroryzmu i próbował nawiązać kontakty z osobami powiązanymi z tzw. Państwem Islamskim.
– Jego celem było zabić wiele osób i zastraszyć Polaków. Sprawa jest bardzo poważna, a śledztwo prowadzone jest z pełnym zaangażowaniem – podkreślił Jacek Dobrzyński podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Z ustaleń służb wynika, że proces radykalizacji podejrzanego następował stopniowo, głównie w przestrzeni internetowej. Analizowane są jego aktywności w sieci, kontakty oraz treści, do których miał dostęp.
Co to oznacza dla czytelnika?
Zatrzymanie podejrzanego pokazuje, że służby monitorują potencjalne zagrożenia związane z radykalizacją i reagują jeszcze na etapie przygotowań, zanim dojdzie do tragedii. Okres przedświąteczny, w którym organizowane są jarmarki i inne wydarzenia masowe, jest czasem szczególnie wrażliwym pod względem bezpieczeństwa.
Dla obywateli oznacza to wzmożone działania prewencyjne oraz obecność służb w miejscach publicznych. Władze apelują także o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, zwłaszcza tych zauważanych w internecie lub w najbliższym otoczeniu.
Sprawa 19-letniego studenta KUL-u to jeden z najpoważniejszych przypadków związanych z podejrzeniem przygotowywania zamachu terrorystycznego w Polsce w ostatnich latach. Dzięki działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie doszło do ataku, który mógł zagrozić życiu wielu osób. Śledztwo trwa, a prokuratura zdecyduje o dalszych krokach procesowych wobec zatrzymanego.
