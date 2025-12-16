ABW zatrzymała 19-letniego studenta. Planował masowy zamach w Polsce

16 grudnia 2025

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 19-letniego studenta KUL-u podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce. Według służb mężczyzna był w trakcie gromadzenia wiedzy o konstrukcji ładunków wybuchowych i działał z pobudek terrorystycznych.

Zobacz również:

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Planował masowy zamach w Polsce. ABW ujawnia nowe informacje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 19-letniego studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych w Polsce. Według służb celem mężczyzny było zabicie jak największej liczby osób i wywołanie strachu wśród społeczeństwa.

Co się zmienia?

Nowe informacje w sprawie przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak poinformował, zatrzymany student, Mateusz W., był w zaawansowanej fazie przygotowań do przeprowadzenia ataku. Działania podejmowane przez mężczyznę wskazywały, że nie były to jedynie deklaracje czy rozważania, ale realne kroki zmierzające do realizacji zamachu.

Zobacz również:

Służby nie ujawniają, na którym konkretnie jarmarku świątecznym planowany był atak, podkreślając, że trwa intensywne śledztwo i analiza zgromadzonych materiałów.

Fakty i tło sprawy

Według informacji przekazanych przez ABW, 19-latek gromadził materiały dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych oraz sposobów ich użycia w miejscach publicznych. Śledczy ustalili również, że mężczyzna wykazywał silną fascynację ideologią islamistycznego terroryzmu i próbował nawiązać kontakty z osobami powiązanymi z tzw. Państwem Islamskim.

– Jego celem było zabić wiele osób i zastraszyć Polaków. Sprawa jest bardzo poważna, a śledztwo prowadzone jest z pełnym zaangażowaniem – podkreślił Jacek Dobrzyński podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Z ustaleń służb wynika, że proces radykalizacji podejrzanego następował stopniowo, głównie w przestrzeni internetowej. Analizowane są jego aktywności w sieci, kontakty oraz treści, do których miał dostęp.

Co to oznacza dla czytelnika?

Zatrzymanie podejrzanego pokazuje, że służby monitorują potencjalne zagrożenia związane z radykalizacją i reagują jeszcze na etapie przygotowań, zanim dojdzie do tragedii. Okres przedświąteczny, w którym organizowane są jarmarki i inne wydarzenia masowe, jest czasem szczególnie wrażliwym pod względem bezpieczeństwa.

Dla obywateli oznacza to wzmożone działania prewencyjne oraz obecność służb w miejscach publicznych. Władze apelują także o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, zwłaszcza tych zauważanych w internecie lub w najbliższym otoczeniu.

Sprawa 19-letniego studenta KUL-u to jeden z najpoważniejszych przypadków związanych z podejrzeniem przygotowywania zamachu terrorystycznego w Polsce w ostatnich latach. Dzięki działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie doszło do ataku, który mógł zagrozić życiu wielu osób. Śledztwo trwa, a prokuratura zdecyduje o dalszych krokach procesowych wobec zatrzymanego.

