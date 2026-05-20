ABW zatrzymała trzech Polaków. Mieli szpiegować dla Rosji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzanych o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Według śledczych mężczyźni mieli prowadzić rozpoznanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce, brać udział w działaniach propagandowych oraz przygotowywać się do zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Wszyscy trafili do aresztu na trzy miesiące.
ABW zatrzymała trzech mężczyzn
O sprawie poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Zatrzymani to trzej obywatele Polski w wieku 48, 50 oraz 62 lat.
Do zatrzymań doszło 12 maja na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO
Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani wykonywali zadania o charakterze wywiadowczym.
Według komunikatu służb ich działania obejmowały między innymi rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski.
Śledczy twierdzą, że mężczyźni działali na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.
W tle propaganda i dezinformacja
Prokuratura przekazała, że podejrzani mieli również tworzyć oraz rozpowszechniać materiały propagandowe i dezinformacyjne.
Działania miały wspierać rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.
Śledczy wskazują także, że grupa miała angażować się w zbieranie środków na zakup sprzętu dla rosyjskiej armii.
Przygotowania do działań dywersyjnych?
Według komunikatu Prokuratury Krajowej zatrzymani przechodzili szkolenia strzeleckie oraz szkolenia z taktyki pola walki.
Śledczy uznają to za przygotowania do potencjalnych działań dywersyjnych i sabotażowych.
Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
Usłyszeli poważne zarzuty
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące:
– działania na rzecz obcego wywiadu,
– przekazywania informacji mogących zaszkodzić Polsce,
– propagowania rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie,
– przygotowań do działań dywersyjnych i sabotażowych,
– publicznego pochwalania wojny napastniczej.
Za przestępstwa o charakterze szpiegowskim grozi kara od 8 lat więzienia do nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Służby ostrzegają przed zagrożeniem
Polskie służby od miesięcy informują o rosnącej aktywności rosyjskich działań wywiadowczych i dezinformacyjnych w Europie.
ABW wielokrotnie podkreślała, że jednym z głównych celów takich działań jest destabilizacja sytuacji wewnętrznej oraz zdobywanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej i obecności wojsk NATO.
Śledczy analizują obecnie zabezpieczony materiał dowodowy i sprawdzają, czy w sprawę mogą być zamieszane kolejne osoby.
