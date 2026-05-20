ABW zatrzymała trzech Polaków. Śledczy mówią o działaniach na rzecz Rosji
Polskie służby specjalne przeprowadziły kolejną dużą akcję przeciwko osobom podejrzewanym o współpracę z rosyjskim wywiadem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech obywateli Polski, którzy mieli prowadzić działania związane ze szpiegostwem oraz zbieraniem informacji o wojskach NATO.
Decyzją sądu wszyscy trafili do tymczasowego aresztu.
ABW przeprowadziła akcję na polecenie prokuratury
Zatrzymani mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze ABW działający na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Informacje o sprawie przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Według śledczych podejrzani mieli działać na rzecz Federacji Rosyjskiej i wykonywać zadania związane z rozpoznawaniem infrastruktury wojskowej oraz obecności wojsk NATO na terenie Polski.
Śledczy badają możliwą siatkę powiązań
Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze sprawdzają teraz:
– z kim kontaktowali się zatrzymani,
– jakie informacje przekazywali,
– oraz czy działali samodzielnie czy jako część większej grupy.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
W tle wojna hybrydowa i działania dezinformacyjne
Według ustaleń służb podejrzani mogli nie tylko obserwować rozmieszczenie wojsk NATO, ale także uczestniczyć w działaniach propagandowych i dezinformacyjnych.
Eksperci od bezpieczeństwa od dawna ostrzegają, że Rosja coraz częściej wykorzystuje obywateli państw europejskich do:
– zbierania informacji,
– monitorowania infrastruktury,
– szerzenia fałszywych informacji,
– destabilizowania sytuacji społecznej.
Takie działania są elementem tzw. wojny hybrydowej.
Polska pozostaje kluczowym krajem NATO
Od początku wojny w Ukrainie Polska stała się jednym z najważniejszych państw logistycznych NATO w regionie. Na terenie kraju stacjonują żołnierze sojuszniczy, a przez Polskę przebiegają ważne szlaki transportowe wykorzystywane do wsparcia Ukrainy.
Właśnie dlatego infrastruktura wojskowa i ruchy wojsk znajdują się pod szczególną ochroną służb.
ABW coraz częściej informuje o podobnych sprawach
W ostatnich latach polskie służby regularnie informowały o rozbijaniu grup powiązanych z rosyjskim lub białoruskim wywiadem. Wśród podejrzanych byli zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele Polski.
Śledczy zwracają uwagę, że działania szpiegowskie coraz częściej obejmują:
– fotografowanie infrastruktury krytycznej,
– monitoring linii kolejowych,
– obserwację obiektów wojskowych,
– akcje dezinformacyjne w internecie.
Co to oznacza dla Polski?
Eksperci podkreślają, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje bardzo napięta. Służby spodziewają się kolejnych prób działań wywiadowczych oraz operacji destabilizacyjnych.
Dlatego ABW i inne formacje mają stale wzmacniać działania związane z ochroną infrastruktury strategicznej oraz bezpieczeństwa państwa.
