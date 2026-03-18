ABW zawiadamia prokuraturę. W tle wyciek tajnych informacji
ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawa dotyczy udziału szefa BBN Sławomira Cenckiewicza w spotkaniu objętym klauzulą niejawności i budzi pytania o przestrzeganie zasad dostępu do wrażliwych informacji.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z lutowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawa dotyczy udziału szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza w spotkaniu, któremu nadano klauzulę niejawności.
Co się wydarzyło?
Informację o zawiadomieniu przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak wyjaśnił, sprawa została skierowana do Prokuratury Krajowej i dotyczy podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Chodzi o udział w posiedzeniu osoby, która – według służb – nie posiadała wymaganych uprawnień do dostępu do informacji objętych klauzulą.
Wątpliwości wokół posiedzenia RBN
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się 11 lutego i miało charakter niejawny. Choć była to najniższa klauzula tajności, obowiązują w takim przypadku określone zasady dotyczące dostępu do informacji.
Zdaniem przedstawicieli służb organizator spotkania powinien zapewnić, że wszystkie osoby obecne na posiedzeniu mają odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa. Po analizie sprawy ABW uznała, że istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów i zdecydowała o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury.
Spór o dostęp do informacji niejawnych
Kluczową kwestią w sprawie jest dostęp Sławomira Cenckiewicza do informacji niejawnych. Według służb nie posiada on aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa, m.in. ze względu na trwające postępowanie sądowe. Z kolei Kancelaria Prezydenta wskazuje, że udział szefa BBN w posiedzeniu był zgodny z prawem. W jej ocenie jednorazowa zgoda na dostęp do informacji o klauzuli „zastrzeżone” mieściła się w obowiązujących przepisach.
Sam Cenckiewicz podkreśla, że posiada dostęp do informacji niejawnych oraz powołuje się na wcześniejsze orzeczenie sądu administracyjnego.
Możliwe konsekwencje
Zawiadomienie ABW może skutkować wszczęciem postępowania przez prokuraturę. Sprawa dotyczy jednego z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa, jakim jest ochrona informacji niejawnych. Według przedstawicieli służb kwestie te mają szczególne znaczenie w obecnej sytuacji międzynarodowej.
Co to oznacza dla funkcjonowania państwa?
Sprawa pokazuje, jak istotne są procedury związane z dostępem do informacji niejawnych, zwłaszcza w kontekście działania najważniejszych organów państwa.
Ostateczne rozstrzygnięcie będzie zależało od decyzji prokuratury, która oceni, czy doszło do naruszenia przepisów i czy konieczne jest wszczęcie śledztwa.
