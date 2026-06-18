Afera w Warszawie nabiera tempa. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Szpital Południowy w Warszawie przechodzi poważne zmiany. Po ujawnieniu nieprawidłowości i rozpoczęciu serii kontroli odwołano cały zarząd placówki, a premier Donald Tusk zapowiedział konsekwencje prawne i polityczne wobec osób odpowiedzialnych za ewentualne naruszenia. W sprawę zaangażowane są już m.in. prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli oraz audytorzy stołecznego ratusza, którzy badają funkcjonowanie jednej z największych miejskich placówek medycznych.
Premier zapowiada konsekwencje. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie nabiera tempa. Premier Donald Tusk zapowiedział konsekwencje prawne i polityczne wobec osób, które mogły dopuścić się naruszeń. Tymczasem w czwartek podjęto decyzję o odwołaniu całego zarządu placówki. To efekt trwających kontroli, audytu zleconego przez stołeczny ratusz oraz działań prokuratury.
Tusk: będą konsekwencje prawne i polityczne
Podczas wizyty w Brukseli premier Donald Tusk odniósł się do sytuacji wokół Szpitala Południowego. Podkreślił, że sprawa wymaga pełnego wyjaśnienia i zapowiedział zdecydowane działania wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości.
– Mamy zapowiedzianą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, działania prokuratury oraz audyt zlecony przez samorząd Warszawy. Będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny – zapowiedział premier.
Donald Tusk zaznaczył, że wszędzie tam, gdzie zostanie potwierdzone naruszenie prawa, pojawią się nie tylko konsekwencje prawne, ale również polityczne.
Sprawa lekarza i byłego radnego KO
Kontrowersje wokół Szpitala Południowego wybuchły po publikacjach dotyczących Dawida Kacprzyka, lekarza oraz radnego Koalicji Obywatelskiej z Ursusa. Według ujawnionych informacji miał on otrzymywać bardzo wysokie wynagrodzenie za pracę w placówce.
Premier przypomniał, że lekarz zwrócił szpitalowi blisko pół miliona złotych po korekcie wystawionych wcześniej dokumentów rozliczeniowych. Jak podkreślił Tusk, ten fakt będzie przedmiotem dalszych działań organów ścigania.
Dawid Kacprzyk zrezygnował już z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz zrzekł się mandatu radnego.
Cały zarząd szpitala odwołany
W czwartek po południu Rada Nadzorcza Szpitala Południowego podjęła decyzję o odwołaniu całego zarządu placówki. Stanowiska straciły prezes zarządu Anna Łukasik oraz dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun.
Jak podkreślają przedstawiciele miasta, decyzja ma związek z koniecznością pełnego wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli.
Nowa prezes pokieruje szpitalem
Nową prezeską Szpitala Południowego została Aneta Gomółka-Siembora, specjalistka zajmująca się audytami, kontrolą zarządczą oraz zamówieniami publicznymi w ochronie zdrowia.
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia.
Jej pierwszym zadaniem będzie współpraca z organami prowadzącymi kontrole oraz wdrożenie działań naprawczych wynikających z audytów i postępowań wyjaśniających.
Audyt potwierdził pierwsze nieprawidłowości
Wstępne wyniki audytu przeprowadzonego przez warszawski ratusz wskazały na nieprawidłowości związane z organizacją pracy lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Urzędnicy poinformowali wcześniej, że szpital przygotowuje zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia oszustwa.
Równolegle własne działania prowadzi prokuratura, która rozpoczęła czynności sprawdzające. W najbliższych tygodniach spodziewane są kolejne ustalenia.
Warszawa czeka na pełne wyniki kontroli
Szpital Południowy jest jedną z najważniejszych placówek medycznych w stolicy. Dlatego sprawa budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców Warszawy oraz środowiska medycznego. Władze miasta zapowiadają pełną transparentność działań i publikację kolejnych wyników kontroli.
Najbliższe tygodnie mają pokazać skalę nieprawidłowości oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcjonowania jednej z największych miejskich placówek ochrony zdrowia.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Dla pacjentów najważniejsze jest utrzymanie ciągłości działania szpitala oraz szybkie wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Władze miasta zapewniają, że leczenie i przyjęcia pacjentów odbywają się normalnie, a zmiany personalne mają pomóc w odbudowie zaufania do placówki i poprawie nadzoru nad jej funkcjonowaniem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.