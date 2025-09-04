Afera z cukrem! Polska branża bije na alarm, a rząd szykuje zakaz importu z Ameryki Południowej?
Polska branża cukrownicza bije na alarm. Umowa UE–Mercosur może zachwiać rynkiem. Polscy producenci cukru ostrzegają, że nadchodzące zmiany w handlu międzynarodowym mogą uderzyć w rodzimą gospodarkę.
Powodem jest negocjowana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur, która otworzy szerzej europejski rynek na tańsze produkty spoza Wspólnoty.
Obawy producentów cukru
Związek Producentów Cukru w Polsce podkreśla, że import cukru z państw Ameryki Południowej oznaczałby konkurencję w warunkach nierównych zasad. Kraje Mercosur stosują inne standardy produkcji i ochrony środowiska, a niższe koszty wytwarzania przekładają się na atrakcyjniejszą cenę. Dla polskich plantatorów buraków cukrowych i zakładów przetwórczych to ryzyko utraty stabilnej pozycji na rynku.
Problem nierównych standardów
Najwięcej kontrowersji budzi różnica w stosowaniu środków ochrony roślin oraz norm ekologicznych. Podczas gdy Unia Europejska nakłada restrykcyjne wymogi na rolników, kraje Mercosur nie zawsze je spełniają. To stawia europejskich producentów na straconej pozycji i podnosi pytania o bezpieczeństwo żywnościowe.
Nie tylko cukier w centrum sporu
Eksperci zwracają uwagę, że konsekwencje umowy mogą wykraczać daleko poza rynek cukru. Na zagrożeniach stoją także hodowcy bydła, drobiu i producenci etanolu. Polska apeluje o wyłączenie cukru z negocjacji i domaga się zapisów gwarantujących równe warunki dla unijnych rolników.
Gra o przyszłość rolnictwa
Dyskusja o umowie UE–Mercosur to coś więcej niż spór o cło czy taryfy. To pytanie o przyszłość europejskiego rolnictwa, jego konkurencyjność i rolę w gospodarce. Dla Polski, jednego z największych producentów cukru w Unii, to także walka o miejsca pracy i stabilność tysięcy gospodarstw.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.