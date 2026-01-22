Agresywny mężczyzna w Urzędzie Miasta w Legionowie. Doszło do zniszczenia mienia
W czwartek, 22 stycznia 2026 roku, w budynku Urzędu Miasta w Legionowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Nietrzeźwy mężczyzna wtargnął do jednego z referatów, gdzie wszczął awanturę i zniszczył wyposażenie biura. Na miejscu musiały interweniować służby mundurowe.
Przebieg zdarzenia w referacie lokalowym
Mężczyzna wszedł do urzędu i skierował się bezpośrednio do pokoju zajmowanego przez referat lokalowy. Od samego początku zachowywał się agresywnie wobec pracowników. Napastnik próbował wymusić na urzędniku podjęcie natychmiastowej decyzji o przyznaniu mu lokalu mieszkalnego z zasobów miasta.
W trakcie ataku agresji mężczyzna zaczął niszczyć wyposażenie pomieszczenia. Rozbił między innymi stół, na którym znajdowało się stanowisko komputerowe.
Interwencja służb i zatrzymanie
Pracownicy urzędu natychmiast wezwali na pomoc Straż Miejską oraz Policję.
-
Agresor został ujęty przez strażników miejskich jeszcze na terenie budynku.
-
Następnie mężczyznę przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom policji.
-
Po zakończeniu interwencji włodarze Legionowa udali się do Komendy Powiatowej Policji, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Zasady bezpieczeństwa w placówkach publicznych
Zdarzenie to pokazuje, jak ważne są systemy szybkiego powiadamiania służb w budynkach użyteczności publicznej. Urzędy miast są miejscami, w których dochodzi do rozpatrywania spraw budzących duże emocje, dlatego ochrona obiektów musi być stale gotowa do działania.
|Rodzaj szkód
|Służby biorące udział w akcji
|Dalsze kroki prawne
|Zniszczony stół i sprzęt komputerowy
|Straż Miejska w Legionowie
|Oficjalne zawiadomienie o przestępstwie
|Zakłócenie porządku publicznego
|Komenda Powiatowa Policji
|Przesłuchanie świadków i sprawcy
