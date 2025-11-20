Agresywny mężczyzna zaatakował policjantów i strażaka. Padły strzały, nie żyje jedna osoba
W Sanoku doszło do wyjątkowo niebezpiecznego i tragicznego zdarzenia. Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który zamknął się w mieszkaniu wraz ze swoją matką. Sytuacja błyskawicznie przerodziła się w bezpośrednie zagrożenie życia domowników oraz służb. Interweniować musieli policjanci, strażacy oraz ratownicy.
Czujnik gazu uruchomił alarm. Służby podjęły decyzję o wejściu do środka
Policjanci przybyli na miejsce, po tym jak służby otrzymały informację o agresywnym mężczyźnie, który zabarykadował się w mieszkaniu. Dodatkowo uruchomił się czujnik gazu, co stwarzało realne ryzyko wybuchu. Funkcjonariusze ocenili sytuację jako skrajnie niebezpieczną i zdecydowali o natychmiastowym wejściu do lokalu.
W środku mężczyzna zachowywał się agresywnie i zaatakował dwóch policjantów oraz strażaka ostrym narzędziem.
Użyto broni. Mężczyzny nie udało się uratować
Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, jednak były one nieskuteczne. W chwili zagrożenia życia funkcjonariuszy użyto broni służbowej. Napastnik został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
W mieszkaniu policjanci odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu pracują prokuratorzy, policyjni technicy oraz służby ratunkowe.
Ranni policjanci i strażak trafili do szpitali
Agresywny napastnik ranił dwóch policjantów i strażaka. Funkcjonariuszce policji udzielono pomocy na miejscu. Dwaj pozostali policjanci zostali przetransportowani do szpitala w Sanoku i Brzozowie, natomiast strażak trafił śmigłowcem LPR do szpitala w Rzeszowie.
Ich stan jest obecnie ustalany przez lekarzy.
Czynności trwają. Policja publikuje komunikat
Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą oględziny. Sprawa została przekazana prokuraturze, która będzie szczegółowo wyjaśniać okoliczności tragedii, w tym również przyczynę śmierci kobiety znalezionej w mieszkaniu.
