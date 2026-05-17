AI wchodzi do firm. Nowe narzędzie ma odciążyć przedsiębiorców
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do świata małych firm. Anthropic zaprezentował nowe narzędzie Claude for Small Business, które ma pomagać przedsiębiorcom w obsłudze faktur, raportów, płatności i codziennych obowiązków administracyjnych. Jak podaje Business insider choć rozwiązanie budzi duże zainteresowanie, na razie najlepiej sprawdzi się w firmach korzystających z amerykańskich systemów i platform.
AI ma pomóc przedsiębiorcom w papierkowej robocie. Nowe narzędzie budzi duże zainteresowanie
Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do świata biznesu. Firma Anthropic zaprezentowała nowe rozwiązanie o nazwie Claude for Small Business, które ma pomóc właścicielom małych firm w codziennych obowiązkach związanych z fakturami, płatnościami, raportami czy organizacją pracy.
Nowe narzędzie ma ograniczyć czas poświęcany na administrację i uprościć zarządzanie firmą.
AI ma przejąć część codziennych obowiązków
Claude for Small Business to zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, przygotowany z myślą o małych przedsiębiorstwach.
Anthropic przekonuje, że system może pomagać między innymi:
- w obsłudze faktur i płatności,
- w organizacji kampanii marketingowych,
- w porządkowaniu kontaktów z klientami,
- w przygotowywaniu raportów i podsumowań.
Celem rozwiązania jest automatyzacja powtarzalnych zadań, które często zabierają przedsiębiorcom czas po godzinach pracy.
Jak działa Claude for Small Business?
Nowe rozwiązanie nie jest osobnym programem księgowym ani nową aplikacją do prowadzenia firmy.
To pakiet funkcji działających w ramach środowiska Claude Cowork oraz aplikacji Claude Desktop.
System wykorzystuje dwa główne elementy:
- konektory, czyli integracje z innymi usługami i programami,
- „skillsy”, czyli gotowe instrukcje i procesy wykonywane przez AI.
System działa najlepiej w konkretnym ekosystemie
Obecnie Claude for Small Business najlepiej współpracuje z wybranymi platformami wykorzystywanymi głównie na rynku amerykańskim.
Chodzi m.in. o:
- QuickBooks,
- PayPal,
- Stripe,
- Squarespace.
To oznacza, że dla wielu polskich przedsiębiorców możliwości systemu mogą być obecnie ograniczone.
Nie wszystkie funkcje pasują do polskich przepisów
Eksperci zwracają uwagę, że część gotowych procesów została przygotowana pod amerykański system podatkowy.
W praktyce oznacza to konieczność ręcznego dostosowywania wielu funkcji do polskich realiów prawnych i księgowych.
Na razie rozwiązanie może być najbardziej przydatne dla firm działających w międzynarodowym środowisku lub korzystających z zagranicznych platform.
AI nie zastąpi jeszcze księgowych
Choć sztuczna inteligencja może usprawnić wiele procesów, eksperci podkreślają, że nadal konieczna pozostaje kontrola człowieka.
Systemy AI mogą popełniać błędy, a przepisy podatkowe regularnie się zmieniają.
Dlatego księgowi i specjaliści nadal będą potrzebni do weryfikacji dokumentów i poprawności rozliczeń.
Rynek firmowego oprogramowania może się zmienić
Nowe rozwiązania pokazują jednak wyraźny kierunek zmian.
Coraz więcej firm technologicznych rozwija narzędzia AI mające wspierać przedsiębiorców w codziennej pracy.
Eksperci przewidują, że w najbliższych latach sztuczna inteligencja będzie coraz mocniej integrowana z programami do księgowości, sprzedaży i zarządzania firmą.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
- AI może ograniczyć ilość papierkowej pracy.
- Nowe narzędzia pomagają automatyzować powtarzalne zadania.
- Obecnie system najlepiej działa w amerykańskim ekosystemie usług.
- Polskie przepisy nadal wymagają kontroli człowieka.
- Rynek oprogramowania biznesowego może mocno się zmienić w najbliższych latach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.