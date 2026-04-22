AI wchodzi do służb. MSWiA szykuje dużą zmianę w bezpieczeństwie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powołało zespół ds. sztucznej inteligencji. Nowe technologie mają wspierać policję, Straż Graniczną i system 112, przyspieszając analizę danych i reakcję służb na zagrożenia.
AI ma zastąpić przestarzałe systemy. Narzędzia mają nawet 20 lat
Jak wskazał minister Marcin Kierwiński, obecne systemy informatyczne wykorzystywane przez służby powstawały nawet ponad 20 lat temu. W wielu przypadkach wymagają modernizacji lub całkowitej przebudowy.
Nowy zespół ekspertów ma opracować sposób wdrożenia sztucznej inteligencji tam, gdzie dotychczas dominowała praca ręczna lub ograniczone narzędzia analityczne. Chodzi przede wszystkim o szybsze przetwarzanie danych i automatyzację kluczowych procesów.
Policja zyska nowe narzędzia. Analiza danych w kilka sekund
Sztuczna inteligencja ma wesprzeć funkcjonariuszy m.in. w analizie materiałów dowodowych. Algorytmy będą w stanie przeszukiwać tysiące godzin nagrań i dokumentów w bardzo krótkim czasie.
Systemy mają także pomagać w wykrywaniu powtarzalnych schematów działania przestępców. Dzięki temu możliwe będzie szybsze łączenie informacji i identyfikowanie powiązań między zdarzeniami.
Istotnym obszarem jest również walka z cyberprzestępczością, gdzie AI ma automatycznie wykrywać podejrzane aktywności w sieci.
Granice pod kontrolą technologii. Rozpoznawanie twarzy i analiza obrazu
Nowe rozwiązania obejmą także Straż Graniczną. Systemy biometryczne i analiza obrazu mają wspierać wykrywanie naruszeń granicy oraz monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym.
Automatyzacja procesów ma odciążyć funkcjonariuszy i umożliwić im skupienie się na działaniach operacyjnych.
112 z pomocą AI. Szybsza reakcja na zgłoszenia
Sztuczna inteligencja ma zostać wdrożona również w systemie powiadamiania ratunkowego 112. Jej zadaniem będzie analiza zgłoszeń i wsparcie operatorów.
W praktyce oznacza to możliwość automatycznej oceny wiarygodności zgłoszenia oraz szybszego doboru odpowiednich służb. System może także wspierać koordynację działań, np. wskazując dostępność miejsc w szpitalach.
Warszawa: tu powstają i będą testowane nowe rozwiązania
Kluczową rolę w całym projekcie może odegrać Warszawa, gdzie znajdują się centralne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
Warszawskie centra zarządzania kryzysowego oraz jednostki policji mogą być jednymi z pierwszych, które skorzystają z nowych narzędzi. W praktyce oznacza to szybsze reagowanie na zdarzenia w największej aglomeracji w kraju.
Miasto już dziś obsługuje ogromną liczbę zgłoszeń w systemie 112, dlatego wdrożenie AI może realnie wpłynąć na czas reakcji służb.
Bezpieczeństwo i prywatność. Zasady mają być zgodne z prawem UE
Jednym z głównych zadań zespołu będzie opracowanie zasad korzystania z AI. Technologia ma być wdrażana zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych i praw obywatelskich.
W skład zespołu wejdą nie tylko przedstawiciele administracji i służb, ale także eksperci ze środowiska naukowego. Ma to zapewnić dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.
Statystyki rosną. Policja notuje wyższą skuteczność
Wdrożenie AI wpisuje się w szerszy trend poprawy bezpieczeństwa. W 2025 roku wykrywalność przestępstw osiągnęła poziom niemal 73 proc., co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach.
Nowe narzędzia mają pomóc utrzymać ten trend i zwiększyć efektywność działań służb.
Co to oznacza dla Ciebie? Technologia zmieni sposób działania służb
W praktyce wprowadzenie AI oznacza kilka istotnych zmian:
– Szybsze reagowanie służb na zgłoszenia i zagrożenia
– Sprawniejsze prowadzenie postępowań dzięki analizie danych
– Lepszą ochronę granic z wykorzystaniem nowych technologii
– Większą automatyzację systemu 112
– Nowe standardy ochrony danych zgodne z przepisami UE
Zmiany będą wprowadzane stopniowo, ale już teraz widać, że sztuczna inteligencja stanie się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w Polsce.
