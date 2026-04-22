AI wchodzi do służb. MSWiA szykuje dużą zmianę w bezpieczeństwie

22 kwietnia 2026 20:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powołało zespół ds. sztucznej inteligencji. Nowe technologie mają wspierać policję, Straż Graniczną i system 112, przyspieszając analizę danych i reakcję służb na zagrożenia.

Robot
Robot. Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy zespół ds. AI w MSWiA. Technologia ma przyspieszyć działania służb

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powołało specjalny zespół ds. sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązania mają wesprzeć policję, Straż Graniczną i system 112, a celem jest szybsze reagowanie na zagrożenia i poprawa bezpieczeństwa obywateli.

AI ma zastąpić przestarzałe systemy. Narzędzia mają nawet 20 lat

Jak wskazał minister Marcin Kierwiński, obecne systemy informatyczne wykorzystywane przez służby powstawały nawet ponad 20 lat temu. W wielu przypadkach wymagają modernizacji lub całkowitej przebudowy.

Nowy zespół ekspertów ma opracować sposób wdrożenia sztucznej inteligencji tam, gdzie dotychczas dominowała praca ręczna lub ograniczone narzędzia analityczne. Chodzi przede wszystkim o szybsze przetwarzanie danych i automatyzację kluczowych procesów.

Policja zyska nowe narzędzia. Analiza danych w kilka sekund

Sztuczna inteligencja ma wesprzeć funkcjonariuszy m.in. w analizie materiałów dowodowych. Algorytmy będą w stanie przeszukiwać tysiące godzin nagrań i dokumentów w bardzo krótkim czasie.

Systemy mają także pomagać w wykrywaniu powtarzalnych schematów działania przestępców. Dzięki temu możliwe będzie szybsze łączenie informacji i identyfikowanie powiązań między zdarzeniami.

Istotnym obszarem jest również walka z cyberprzestępczością, gdzie AI ma automatycznie wykrywać podejrzane aktywności w sieci.

Granice pod kontrolą technologii. Rozpoznawanie twarzy i analiza obrazu

Nowe rozwiązania obejmą także Straż Graniczną. Systemy biometryczne i analiza obrazu mają wspierać wykrywanie naruszeń granicy oraz monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja procesów ma odciążyć funkcjonariuszy i umożliwić im skupienie się na działaniach operacyjnych.

112 z pomocą AI. Szybsza reakcja na zgłoszenia

Sztuczna inteligencja ma zostać wdrożona również w systemie powiadamiania ratunkowego 112. Jej zadaniem będzie analiza zgłoszeń i wsparcie operatorów.

W praktyce oznacza to możliwość automatycznej oceny wiarygodności zgłoszenia oraz szybszego doboru odpowiednich służb. System może także wspierać koordynację działań, np. wskazując dostępność miejsc w szpitalach.

Warszawa: tu powstają i będą testowane nowe rozwiązania

Kluczową rolę w całym projekcie może odegrać Warszawa, gdzie znajdują się centralne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Warszawskie centra zarządzania kryzysowego oraz jednostki policji mogą być jednymi z pierwszych, które skorzystają z nowych narzędzi. W praktyce oznacza to szybsze reagowanie na zdarzenia w największej aglomeracji w kraju.

Miasto już dziś obsługuje ogromną liczbę zgłoszeń w systemie 112, dlatego wdrożenie AI może realnie wpłynąć na czas reakcji służb.

Bezpieczeństwo i prywatność. Zasady mają być zgodne z prawem UE

Jednym z głównych zadań zespołu będzie opracowanie zasad korzystania z AI. Technologia ma być wdrażana zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych i praw obywatelskich.

W skład zespołu wejdą nie tylko przedstawiciele administracji i służb, ale także eksperci ze środowiska naukowego. Ma to zapewnić dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

Statystyki rosną. Policja notuje wyższą skuteczność

Wdrożenie AI wpisuje się w szerszy trend poprawy bezpieczeństwa. W 2025 roku wykrywalność przestępstw osiągnęła poziom niemal 73 proc., co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach.

Nowe narzędzia mają pomóc utrzymać ten trend i zwiększyć efektywność działań służb.

Co to oznacza dla Ciebie? Technologia zmieni sposób działania służb

W praktyce wprowadzenie AI oznacza kilka istotnych zmian:

Szybsze reagowanie służb na zgłoszenia i zagrożenia
Sprawniejsze prowadzenie postępowań dzięki analizie danych
Lepszą ochronę granic z wykorzystaniem nowych technologii
Większą automatyzację systemu 112
Nowe standardy ochrony danych zgodne z przepisami UE

Zmiany będą wprowadzane stopniowo, ale już teraz widać, że sztuczna inteligencja stanie się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w Polsce.

