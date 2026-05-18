Air fryery pod lupą UE. Popularne urządzenia mogą zdrożeć
Air fryery stały się jednym z największych hitów polskich kuchni, ale wokół popularnych urządzeń pojawiły się nowe obawy. Unijni eksperci analizują substancje wykorzystywane w nieprzywierających powłokach, a w tle pojawiają się możliwe zmiany przepisów dotyczących sprzętu AGD.
Popularny sprzęt kuchenny może przejść wielką zmianę
Air fryery podbiły polskie kuchnie
Popularność frytownic beztłuszczowych eksplodowała w ostatnich latach. Urządzenia kuszą szybkim przygotowaniem potraw, niższym zużyciem tłuszczu i wygodnym czyszczeniem.
Dla wielu osób air fryer stał się podstawowym sprzętem kuchennym wykorzystywanym niemal codziennie.
Największą zaletą urządzeń są specjalne nieprzywierające powłoki, dzięki którym jedzenie nie przykleja się do powierzchni kosza i szuflady.
To właśnie te powłoki znalazły się jednak pod lupą ekspertów i unijnych regulatorów.
Chodzi o związki PFAS określane jako „wieczne chemikalia”
Europejskie instytucje badają obecnie wpływ substancji z grupy PFAS, czyli związków per- i polifluoroalkilowych.
Są one wykorzystywane w wielu produktach przemysłowych ze względu na odporność na:
– wysoką temperaturę,
– tłuszcz,
– wodę,
– zabrudzenia.
PFAS od lat stosowane są m.in. w powłokach nieprzywierających wykorzystywanych w sprzętach AGD.
Problem polega na tym, że substancje te bardzo trudno ulegają rozkładowi w środowisku. Z tego powodu zyskały nazwę „wiecznych chemikaliów”.
Naukowcy badają wpływ na zdrowie
Eksperci od lat analizują wpływ PFAS na organizm człowieka. Część badań wskazuje, że długotrwały kontakt z niektórymi substancjami z tej grupy może wpływać na gospodarkę hormonalną oraz funkcjonowanie organizmu.
Największe obawy pojawiają się w sytuacji uszkodzenia lub degradacji powłok ochronnych.
Ryzyko może zwiększać:
– agresywne szorowanie urządzenia,
– używanie metalowych sztućców,
– przegrzewanie sprzętu,
– uszkodzenie powierzchni kosza.
Eksperci podkreślają jednak, że sprawny i nieuszkodzony sprzęt nie stanowi obecnie bezpośredniego zagrożenia podczas normalnego użytkowania.
Unia Europejska przygotowuje nowe regulacje
Według nieoficjalnych informacji pierwsze ograniczenia dotyczące stosowania PFAS w produktach konsumenckich mogą pojawić się już w październiku 2026 roku.
Nowe regulacje mogą objąć również rynek sprzętu AGD, w tym frytownic beztłuszczowych.
Producenci już zaczynają przygotowywać się na możliwe zmiany i rozwijają alternatywne rozwiązania, np. bezpieczniejsze powłoki ceramiczne.
Branża spodziewa się jednak wzrostu kosztów produkcji i wyższych cen urządzeń.
Najtańsze urządzenia mogą zniknąć z rynku
Eksperci rynku AGD przewidują, że największy problem mogą mieć najtańsze urządzenia sprowadzane z Azji.
Wiele tanich modeli nie oferuje szczegółowych informacji o jakości powłok i użytych materiałach.
Coraz więcej świadomych producentów zaczyna już oznaczać urządzenia jako wolne od PFAS lub wykorzystujące nowe technologie powłok.
Dla konsumentów może to oznaczać większy nacisk na jakość i bezpieczeństwo zamiast wyłącznie niskiej ceny.
Warszawa coraz mocniej interesuje się rynkiem AGD
Temat bezpieczeństwa sprzętu AGD coraz częściej pojawia się również w Warszawie, gdzie znajdują się centrale największych sieci handlowych oraz importerów elektroniki i wyposażenia kuchennego.
Stołeczne sklepy od miesięcy obserwują ogromne zainteresowanie air fryerami, które należą obecnie do najchętniej kupowanych urządzeń kuchennych.
Eksperci rynku detalicznego wskazują jednak, że ewentualne zmiany unijnych regulacji mogą mocno wpłynąć na ofertę sklepów i ceny urządzeń w Polsce.
Coraz większą uwagę konsumenci zwracają również na certyfikaty jakości oraz pochodzenie sprzętu.
Jak bezpiecznie korzystać z air fryera?
Specjaliści przypominają, że kluczowe znaczenie ma odpowiednie użytkowanie urządzenia.
Warto:
– unikać metalowych akcesoriów,
– nie szorować agresywnie powierzchni,
– regularnie kontrolować stan powłoki,
– nie używać uszkodzonego sprzętu,
– wybierać urządzenia renomowanych producentów.
Uszkodzona powłoka powinna być sygnałem do wymiany urządzenia lub jego elementów.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprzęt nadal można używać, ale warto zwracać uwagę na jakość
Na razie nie ma planów wycofywania air fryerów z rynku ani zakazu korzystania z obecnych urządzeń.
Najważniejsze informacje:
– UE analizuje wpływ substancji PFAS wykorzystywanych w powłokach urządzeń,
– możliwe są nowe regulacje dotyczące sprzętu AGD,
– sprawny i nieuszkodzony air fryer nie jest obecnie uznawany za bezpośrednie zagrożenie,
– szczególną ostrożność warto zachować przy tanich urządzeniach niewiadomego pochodzenia,
– producenci już pracują nad bezpieczniejszymi technologiami powłok.
Dla wielu konsumentów może to oznaczać początek dużych zmian na rynku popularnych urządzeń kuchennych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.