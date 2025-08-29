Air Show Radom 2025 odwołany! Jest komunikat organizatora
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2025, które miały być jednym z najważniejszych wydarzeń lotniczych roku, zostały oficjalnie odwołane. Organizatorzy poinformowali o decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych, przekazując również szczegóły dotyczące zwrotów za zakupione bilety.
Decyzja po tragedii
Jak poinformowało Biuro Organizacyjne Air Show Radom, decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta w związku z tragiczną śmiercią pilota F-16, majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął podczas przygotowań do pokazów. Wydarzenie miało odbyć się w ostatni weekend sierpnia w ramach obchodów 100-lecia Szkoły Orląt.
Zwroty za bilety – ważne informacje dla uczestników
Organizatorzy zapewniają, że zwroty środków za bilety nastąpią w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia odwołania pokazów. Proces zwrotów będzie przebiegał zgodnie z kolejnością zakupu oraz za pośrednictwem tej samej metody płatności, której użyto podczas transakcji.
Dla tysięcy pasjonatów lotnictwa to ogromne rozczarowanie, jednak większość komentujących w mediach społecznościowych wyraża zrozumienie i wsparcie dla decyzji organizatorów, podkreślając, że w obliczu tragedii najważniejszy jest szacunek dla zmarłego pilota i jego bliskich.
Co to oznacza dla czytelników?
Odwołanie Air Show Radom 2025 oznacza, że wszystkie zaplanowane atrakcje, w tym przeloty maszyn wojskowych i cywilnych, pokazy grup akrobacyjnych oraz wydarzenia towarzyszące, nie odbędą się. Osoby, które zakupiły bilety, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań – zwroty mają być realizowane automatycznie.
Organizatorzy nie podali jeszcze informacji o ewentualnym przeniesieniu wydarzenia na inny termin. W obliczu narodowej żałoby i smutku, jaki ogarnął środowisko lotnicze, decyzja o rezygnacji z obchodów została przyjęta z pełnym zrozumieniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.