Airfryer w szokującej cenie. Netto świętuje 30-lecie i kusi rabatami
Netto świętuje swoje 30-lecie i przygotowało promocje, które trudno przeoczyć. Tylko przez kilka dni w sklepach czekają ogromne obniżki na patelnie, garnki i nowoczesny airfryer, dzięki którym kuchnia zyska nowy blask.
Netto świętuje 30-lecie – wielkie promocje na kuchenne hity
Od poniedziałku 6 października do soboty 11 października sieć Netto przygotowała dla klientów wyjątkową ofertę. Z okazji 30-lecia działalności marka obniżyła ceny popularnych produktów kuchennych nawet o 40%. To doskonała okazja, by wyposażyć dom w praktyczne i stylowe akcesoria, które posłużą na lata.
W ofercie znalazła się patelnia żeliwna emaliowana w cenie 41,40 zł zamiast 69,00 zł. To aż 40% taniej niż dotychczas. Do wyboru są także garnki żeliwne emaliowane z pokrywką w kształcie serca. Kosztują 69 zł, czyli o 46 zł mniej niż cena regularna (115 zł).
Największym hitem promocji może okazać się frytkownica beztłuszczowa Smarty, której cena spadła z 249 zł do 159 zł. Urządzenie ma pojemność 5 litrów, dotykowy wyświetlacz LED, minutnik, sześć programów oraz antypoślizgowe nóżki. Dzięki temu przygotowanie zdrowych i chrupiących potraw będzie prostsze niż kiedykolwiek.
Promocje obowiązują do 11 października lub do wyczerpania zapasów. Netto podkreśla, że to wyjątkowa okazja, by świętować jubileusz sieci i jednocześnie uzupełnić kuchenne wyposażenie w dużo niższej cenie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.