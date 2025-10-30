Akcja policji w centrum handlowym. Zatrzymanie przestępcy w restauracji
Chciał uciec przed więzieniem, by spędzić tegoroczne święta z rodziną. 29-letni mieszkaniec Warszawy wpadł jednak w ręce policji, gdy spokojnie jadł posiłek w jednej z restauracji. Mężczyzna był poszukiwany i miał do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności.
Policyjny pościg zakończony kolizją
Wszystko zaczęło się, gdy kierowca busa zignorował sygnały do zatrzymania na jednej z ulic w Rembertowie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać pojazd, jednak kierowca przyspieszył i rozpoczął brawurową ucieczkę. Po chwili stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie i uszkodził policyjny radiowóz. Następnie porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo.
Policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. W akcję włączyli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz mundurowi z Rembertowa.
Zatrzymanie w centrum handlowym
Dzięki szybkim ustaleniom operacyjnym funkcjonariusze odkryli, że poszukiwany 29-latek spotkał się z żoną i ukrył w jednej z restauracji w centrum handlowym. Policjanci nie mogli zwlekać – wkroczyli do lokalu i błyskawicznie obezwładnili mężczyznę. Cała akcja przebiegła spokojnie i bez incydentów.
Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany listem gończym i miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W rozmowie z policjantami przyznał, że wiedział o wyroku, ale chciał jeszcze „spędzić święta z rodziną, zanim trafi do więzienia”.
Kolejne zarzuty i kara więzienia
29-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz spowodowania kolizji drogowej. Po przesłuchaniu został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Południe.
Profesjonalna akcja policji
Warszawska komenda podkreśla, że zatrzymanie było wynikiem wzorowej współpracy wszystkich jednostek. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji i skoordynowanym działaniom, funkcjonariusze skutecznie zakończyli pościg, zanim mężczyzna ponownie zdążyłby zniknąć z miasta.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.