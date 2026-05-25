Akt notarialny to za mało. Trzy miesiące do katastrofy. Polacy tracą mieszkania i domy
Masz akt notarialny, spłacony kredyt i poczucie, że mieszkanie jest twoje na zawsze. Tymczasem prawo daje wspólnocie mieszkaniowej i komornikowi narzędzia, które potrafią odebrać lokal właścicielowi – nawet jeśli dług nie sięga kilku tysięcy złotych. Liczba elektronicznych licytacji nieruchomości wzrosła z 528 w 2022 roku do 1763 w 2024 roku. To przyrost o ponad 230 procent w ciągu 2 lat.
Nakaz zapłaty: sąd działa bez ciebie i nie pyta o okoliczności
Polska procedura cywilna daje wierzycielowi – w tym wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni – prawo złożenia wniosku o nakaz zapłaty już po 3 pełnych miesiącach zaległości. Sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym, bez wzywania właściciela, bez pytania o jego sytuację życiową. Do wydania nakazu wystarczy dokumentacja dostarczona przez zarządcę: wykaz zaległości, wezwania do zapłaty i wyciąg z ewidencji czynszów. Wierzyciel nie ma obowiązku wcześniejszej korespondencji – choć większość wspólnot czeka dłużej i wysyła wezwania przedsądowe, prawo tego nie wymaga.
Nakaz zapłaty trafia do właściciela jako list polecony z sądu. Dla wielu jest to pierwsza i jedyna informacja, że postępowanie już się toczy. Od tego momentu właściciel ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi – nakaz staje się prawomocny i daje komornikowi tytuł do egzekucji.
Fikcja doręczenia: prawo uznaje, że wiedziałeś, nawet gdy byłeś w szpitalu
Konstrukcja „fikcji doręczenia” to mechanizm, który regularnie zaskakuje właścicieli mieszkań. Gdy listonosz nie zastaje nikogo pod adresem, zostawia awizo w skrzynce. Właściciel ma 7 dni na odbiór przesyłki na poczcie. Jeśli nie odbierze – dostaje drugie awizo i kolejne 7 dni. Po ich upływie list wraca do akt sądowych z adnotacją o skutecznym doręczeniu. W świetle prawa właściciel od tej chwili wie o nakazie zapłaty, miał możliwość wniesienia sprzeciwu i z niej nie skorzystał.
Nieważne, że przez ten czas przebywał na delegacji za granicą, leżał w szpitalu albo wynajął mieszkanie lokatorowi i sam mieszka pod innym adresem. Korespondencja sądowa wysyłana jest pod adres lokalu – czyli tam, gdzie fizycznie przebywa najemca, nie właściciel. Termin 14 dni minął. Nakaz jest prawomocny. Komornik może działać.
Dla wielu właścicieli pierwszym sygnałem, że cokolwiek się dzieje, jest zablokowane konto bankowe – bo komornik zajął je jako pierwsze dostępne składniki majątku. Egzekucja z nieruchomości pojawia się, gdy zajęcie rachunku i wynagrodzenia nie pokrywa zadłużenia.
Art. 16 ustawy o własności lokali: wspólnota może zabrać mieszkanie nawet za hałas
Poza standardową egzekucją komorniczą istnieje jeszcze jeden instrument – mniej znany, ale bezwzględny w skutkach. Art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 z późn. zm.) daje wspólnocie prawo do żądania przed sądem przymusowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji komorniczej w 3 sytuacjach: gdy właściciel długotrwale zalega z opłatami, gdy rażąco lub uporczywie narusza porządek domowy, albo gdy jego zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 29 lipca 2013 roku potwierdził zgodność tego przepisu z Konstytucją: ochrona praw pozostałych właścicieli lokali przeważa nad prawem własności jednostki. Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 roku (III CZP 66/01) stanął na stanowisku, że nawet stosunkowo niewielkie zadłużenie może być podstawą powództwa z art. 16, jeśli trwa odpowiednio długo. Praktyka sądowa przyjmuje za próg minimum 6 miesięcy niepłacenia.
Drugi scenariusz zastosowania art. 16 – naruszanie porządku domowego – może zaskoczyć właścicieli, którzy płacą wszystkie opłaty w terminie. Notoryczne głośne imprezy przez wiele miesięcy, agresywne zachowania udokumentowane interwencjami policji, przetrzymywanie zwierząt zagrażających sąsiadom – to wystarczające przesłanki do wszczęcia postępowania. Wspólnota musi podjąć stosowną uchwałę i wnieść pozew do sądu. Jedyne zabezpieczenie: jeśli właściciel spłaci zaległości przed wydaniem wyroku, sąd oddali powództwo. Po prawomocnym wyroku – nie ma odwrotu. Nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego ani socjalnego.
Licytacja: tracisz mieszkanie i 200 tysięcy złotych przy okazji
Gdy egzekucja z nieruchomości zostaje wszczęta, właściciel traci podwójnie. Traci lokal – i traci znaczną część jego wartości rynkowej. Pierwsza licytacja komornicza startuje od ceny wywoławczej stanowiącej 3/4 wartości szacunkowej nieruchomości. Jeśli nikt nie kupuje – wyznaczana jest druga licytacja, gdzie cena startuje od 2/3 wartości. Z uzyskanej sumy komornik potrąca koszty egzekucji: wycenę, ogłoszenia, opłaty sądowe, własne wynagrodzenie. Reszta – jeśli coś zostaje – trafia do dłużnika.
W Warszawie, gdzie metr kwadratowy mieszkania w śródmieściu regularnie przekracza 20 000-25 000 złotych, a na Mokotowie i Żoliborzu rzadko schodzi poniżej 15 000 złotych, różnica między ceną wywoławczą licytacji a ceną rynkową sięga często 200 000-300 000 złotych przy przeciętnej kawalerce. Właściciel, który stracił lokal wyceniony rynkowo na 600 000 złotych, może z całej transakcji nie otrzymać kwoty wystarczającej na wkład własny do kolejnego kredytu. I nie ma po tym żadnych praw – ani do lokalu zamiennego, ani do pomocy z zasobu gminnego.
Warszawa: inwestycyjne mieszkania na wynajem jako szczególna pułapka
Specyficznym problemem stołecznego rynku jest masowa popularność mieszkań zakupionych pod wynajem. Dziesiątki tysięcy właścicieli lokali w Warszawie nie zamieszkują posiadanego M – wynajmują je i sami mieszkają pod innym adresem, nierzadko za granicą. Korespondencja sądowa trafia pod adres lokalu, gdzie przebywa najemca. Nawet jeśli najemca fizycznie odbiera awizo – właściciel może nigdy go nie zobaczyć. Fikcja doręczenia działa i w tym przypadku bez wyjątków.
Osobną grupą ryzyka są właściciele lokali wykupionych ze spółdzielni w kamienicach z lat 70. i 80. Część z nich to osoby starsze, rzadko korzystające z bankowości internetowej – zajęcie rachunku bankowego może do nich dotrzeć z opóźnieniem tygodni. Niektórzy przebywają w domach opieki lub są unieruchomieni chorobą. Korespondencja trafia do zamkniętego mieszkania i wraca do sądu z adnotacją o skutecznym doręczeniu. Procedura biegnie dalej.
Co to oznacza dla Ciebie? Cztery działania, które chronią akt notarialny
Sprawdź adres do doręczeń w każdym postępowaniu, w którym możesz być stroną. Jeśli mieszkasz pod innym adresem niż adres lokalu – zgłoś adres do korespondencji bezpośrednio do zarządcy nieruchomości i spółdzielni. W razie postępowania sądowego możesz złożyć wniosek o doręczenie korespondencji pod wskazany adres lub przez pełnomocnika.
Monitoruj zaległości, nawet jeśli uważasz, że wszystko płacisz. Błędy w zaksięgowaniu wpłat, zmiana numeru konta wspólnoty bez Twojej wiedzy, zmiana stawek od nowego roku – każda z tych sytuacji może generować zaległość, której nie jesteś świadomy. Przynajmniej raz na kwartał poproś zarządcę o rozliczenie swojego lokalu na piśmie.
Jeśli wynajmujesz mieszkanie lokatorom, umów się z nimi na przekazywanie korespondencji urzędowej. Zapisz to jako obowiązek w umowie najmu. Awizo ze sądu lub komornika to nie prywatna sprawa lokatora – to twoja własność w zagrożeniu.
Przy jakimkolwiek liście z sądu – działaj natychmiast. 14 dni na sprzeciw od nakazu zapłaty to termin, który mija szybciej niż weekend z delegacją. Odbiór i lektura każdej przesyłki sądowej powinna być priorytetem – a jeśli masz trudności z samodzielną oceną dokumentu, natychmiast skontaktuj się z prawnikiem lub bezpłatnym punktem porad prawnych działającym w każdej dzielnicy Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.