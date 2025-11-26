Aktualizacja: Dramatyczna walka o życie robotników w Radzyminie. Sekundy od tragedii
Późne popołudnie w Radzyminie zamieniło się w dramatyczną walkę o życie i zdrowie robotników. W środę, 26 listopada, na terenie budowy przy ul. Rycerskiej runął fragment stropu w powstającym obiekcie technicznym. Konstrukcja dosłownie zapadła się w trakcie prac, przygniatając przebywających pod nią pracowników.
Sekundy od tragedii
Do wypadku doszło tuż po godzinie 16. Podczas wykonywania robót związanych z betonowaniem i montażem szalunków nagle zawaliło się nadproże oraz elementy podtrzymujące strop. Cały ciężar konstrukcji spadł wprost na robotników pracujących poniżej.
Trzy osoby zostały ranne. Wszystkie były przytomne, jednak ich obrażenia wymagały pilnej hospitalizacji. Ratownicy natychmiast udzielili im pomocy i przetransportowali do szpitali w regionie.
Służby w pełnej mobilizacji
Na miejsce ruszyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina oraz jednostki OSP. Strażacy zabezpieczyli teren katastrofy, sprawdzili, czy pod gruzami nie ma dodatkowych osób, a następnie ustabilizowali uszkodzoną konstrukcję, aby zapobiec dalszym zawaleniom.
Policja od razu przystąpiła do pracy operacyjnej, a ZRM zajęły się transportem rannych. Sytuacja została błyskawicznie opanowana, choć skala zniszczeń jest poważna.
Trwa ustalanie przyczyn zawalenia
Śledczy badają teraz przebieg wydarzeń i weryfikują, czy podczas prowadzonych prac zachowane były wszystkie obowiązujące procedury. Pod lupę trafi zarówno stan konstrukcji, jak i sposób zabezpieczenia szalunków.
Wstępne ustalenia sugerują, że mogło dojść do osunięcia się elementów podtrzymujących strop, jednak pełna ekspertyza inżynierów budowlanych dopiero potwierdzi, co dokładnie doprowadziło do katastrofy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.