Aktualizacja: Dramatyczna walka o życie robotników w Radzyminie. Sekundy od tragedii

26 listopada 2025 19:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Późne popołudnie w Radzyminie zamieniło się w dramatyczną walkę o życie i zdrowie robotników. W środę, 26 listopada, na terenie budowy przy ul. Rycerskiej runął fragment stropu w powstającym obiekcie technicznym. Konstrukcja dosłownie zapadła się w trakcie prac, przygniatając przebywających pod nią pracowników.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sekundy od tragedii

Do wypadku doszło tuż po godzinie 16. Podczas wykonywania robót związanych z betonowaniem i montażem szalunków nagle zawaliło się nadproże oraz elementy podtrzymujące strop. Cały ciężar konstrukcji spadł wprost na robotników pracujących poniżej.

Trzy osoby zostały ranne. Wszystkie były przytomne, jednak ich obrażenia wymagały pilnej hospitalizacji. Ratownicy natychmiast udzielili im pomocy i przetransportowali do szpitali w regionie.

Służby w pełnej mobilizacji

Na miejsce ruszyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina oraz jednostki OSP. Strażacy zabezpieczyli teren katastrofy, sprawdzili, czy pod gruzami nie ma dodatkowych osób, a następnie ustabilizowali uszkodzoną konstrukcję, aby zapobiec dalszym zawaleniom.

Policja od razu przystąpiła do pracy operacyjnej, a ZRM zajęły się transportem rannych. Sytuacja została błyskawicznie opanowana, choć skala zniszczeń jest poważna.

Trwa ustalanie przyczyn zawalenia

Śledczy badają teraz przebieg wydarzeń i weryfikują, czy podczas prowadzonych prac zachowane były wszystkie obowiązujące procedury. Pod lupę trafi zarówno stan konstrukcji, jak i sposób zabezpieczenia szalunków.

Wstępne ustalenia sugerują, że mogło dojść do osunięcia się elementów podtrzymujących strop, jednak pełna ekspertyza inżynierów budowlanych dopiero potwierdzi, co dokładnie doprowadziło do katastrofy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl