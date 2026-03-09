Alarm banku centralnego. Każdy powinien mieć gotówkę w domu. Wskazano konkretną kwotę na kryzys
Niespodziewany zwrot w jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów świata. Bank centralny Szwecji wydał oficjalne zalecenie, aby mieszkańcy zaczęli przechowywać gotówkę w domu. Według instytucji finansowej fizyczne pieniądze mogą okazać się kluczowe w przypadku kryzysu, awarii systemów płatniczych lub cyberataków.
Bank wskazał nawet konkretną kwotę, którą powinien posiadać każdy dorosły obywatel.
Ile gotówki należy mieć w domu
Zgodnie z rekomendacją banku centralnego Szwecji każda osoba dorosła powinna przechowywać w domu około 1000 koron szwedzkich. To równowartość około 93 euro, czyli mniej więcej 400 złotych.
Kwota ta ma pozwolić na pokrycie podstawowych wydatków przez kilka dni w sytuacji, gdy systemy płatności elektronicznych przestaną działać.
Eksperci podkreślają, że chodzi o zabezpieczenie się na wypadek nagłych wydarzeń, takich jak awarie infrastruktury finansowej, cyberataki czy poważne kryzysy geopolityczne.
Paradoks w kraju bez gotówki
Zalecenie może wydawać się zaskakujące, ponieważ Szwecja jest jednym z państw, które najbardziej ograniczyły obrót gotówkowy.
Szacuje się, że około 90 procent wszystkich transakcji w tym kraju odbywa się bez użycia banknotów i monet. W wielu sklepach, restauracjach czy punktach usługowych można spotkać informację „card only”, co oznacza, że płatność gotówką nie jest w ogóle akceptowana.
W praktyce oznacza to, że w części miejsc fizyczne pieniądze przestały być używane w codziennym obrocie.
Wojna i kryzys zmieniły podejście
Bank centralny przypomina jednak wydarzenia z 2022 roku, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Wtedy wielu mieszkańców Szwecji zaczęło masowo wypłacać gotówkę z bankomatów w obawie przed możliwymi zakłóceniami w systemach finansowych.
Sytuacja pokazała, że w momentach niepewności fizyczny pieniądz może ponownie odgrywać kluczową rolę.
Według banku centralnego posiadanie gotówki w domu zwiększa odporność społeczeństwa na nieprzewidziane kryzysy.
Zmiana podejścia do cyfrowej waluty
Co ciekawe, właśnie doświadczenia związane z napięciami geopolitycznymi wpłynęły również na inne decyzje banku centralnego.
Instytucja wstrzymała prace nad wprowadzeniem cyfrowej waluty zwanej e-koroną, która miała być jednym z najbardziej zaawansowanych projektów cyfrowego pieniądza na świecie.
Uznała, że całkowite odejście od gotówki mogłoby zwiększyć podatność systemu finansowego na zakłócenia.
Gotówka jako element bezpieczeństwa
Problem zauważył także rząd Szwecji. Władze analizują obecnie przepisy, które mogłyby zobowiązać niektóre instytucje, takie jak apteki czy placówki publiczne, do przyjmowania płatności gotówką.
Ma to zapewnić obywatelom możliwość zapłaty za podstawowe usługi nawet wtedy, gdy systemy elektroniczne przestaną działać.
Eksperci wskazują, że nadmierne uzależnienie od technologii finansowych może być ryzykowne.
Jak przygotować się na awarie systemów
Bank centralny wskazuje również inne działania, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych.
Jednym z nich jest posiadanie kart płatniczych wydanych przez różne banki, co może pomóc w przypadku problemów technicznych jednego z operatorów.
Instytucja zachęca także do korzystania z różnych aplikacji płatniczych i metod mobilnych.
Zdaniem ekspertów najlepszą strategią jest dziś równowaga między płatnościami cyfrowymi a dostępem do fizycznej gotówki. Nawet w krajach najbardziej rozwiniętych technologicznie banknoty i monety mogą bowiem okazać się ostatnią linią bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.