Alarm bezpieczeństwa w Polsce! Poradnik Bezpieczeństwa trafia do każdego domu, rząd szykuje Polaków na najgorsze scenariusze.
Rząd ogłosił inicjatywę, jakiej w Polsce jeszcze nie było. „Poradnik Bezpieczeństwa”, przygotowany przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego oraz grono najlepszych ekspertów od zarządzania kryzysowego, w najbliższych tygodniach trafi do wszystkich obywateli.
To publikacja, która ma uzbroić Polaków w praktyczną wiedzę pozwalającą przetrwać każdy kryzys – od katastrof naturalnych, przez ataki terrorystyczne i cyberprzestępczość, aż po zagrożenia militarne.
Narzędzie, które ma realnie chronić obywateli
Poradnik został napisany prostym językiem, zrozumiałym dla każdego. Towarzyszą mu grafiki, schematy i listy kontrolne. Opracowało go kilkudziesięciu ekspertów z MON, MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, samorządów i organizacji pozarządowych. To ludzie, którzy na co dzień biorą udział w akcjach ratunkowych i wiedzą, jak reagować w sytuacjach granicznych.
Publikacja jest już dostępna w wersji elektronicznej, a wydanie papierowe wkrótce trafi do wszystkich polskich domów.
Krok po kroku – jak przetrwać kryzys
„Poradnik Bezpieczeństwa” instruuje, jak postępować podczas pożaru, powodzi, huraganu, ewakuacji czy w obliczu zagrożenia militarnego. Oprócz wskazówek technicznych zawiera też elementy budowania społecznej odporności. Uczy tworzenia rodzinnego planu awaryjnego, przygotowywania zestawu niezbędnych rzeczy oraz skutecznej komunikacji w kryzysie.
Twórcy inspirowali się szwedzkim modelem edukacji bezpieczeństwa, dzięki czemu Polska dołącza do grona europejskich liderów w przygotowywaniu obywateli na dramatyczne zdarzenia.
Mobilizacja i wspólnota
Rząd podkreśla, że publikacja nie ma wywoływać strachu. Jej celem jest mobilizacja, wzmocnienie poczucia wspólnoty i pewności siebie w obliczu kryzysu. „Poradnik Bezpieczeństwa” to sygnał, że państwo i obywatele stoją po tej samej stronie.
W dobie coraz liczniejszych zagrożeń przewaga nie tkwi tylko w sile militarnej czy technologicznej, ale w wiedzy i przygotowaniu społeczeństwa. Teraz każdy Polak ma otrzymać narzędzie, które sprawi, że w obliczu kryzysu nikt nie będzie już bezradny.
Źródło: milmag.pl/warszawawpigulce.pl
