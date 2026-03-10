Alarm dla milionów Polaków. Bloki z wielkiej płyty nie spełniają standardów, eksperci biją na alarm
Miliony mieszkań w Polsce mogą wymagać pilnych zmian. Eksperci alarmują, że wiele budynków z wielkiej płyty nie spełnia już współczesnych standardów technicznych i użytkowych, co może oznaczać poważne problemy dla mieszkańców w najbliższych latach.
Chodzi o osiedla budowane kilkadziesiąt lat temu, w których wciąż mieszka ogromna część Polaków.
Miliony mieszkań w starych blokach
W Polsce znajduje się kilka milionów mieszkań w budynkach wielkopłytowych, powstałych głównie w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Choć wiele z nich przeszło remonty elewacji czy ocieplenia, eksperci wskazują, że liczne elementy infrastruktury nie odpowiadają obecnym wymaganiom.
Problemy dotyczą między innymi:
-
wejść do budynków
-
szerokości drzwi i wiatrołapów
-
konstrukcji klatek schodowych
-
oświetlenia i oznakowania części wspólnych
W wielu przypadkach już sam dostęp do budynku wymaga pokonania kilku schodów, co stanowi poważną barierę dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z wózkami dziecięcymi.
Eksperci chcą pilnych zmian
W związku z rosnącymi problemami kilka instytucji z Poznania rozpoczęło prace nad rozwiązaniami, które mają pomóc w modernizacji takich budynków.
Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosili specjalny konkurs projektowy.
Jego celem jest stworzenie standardów modernizacji części wspólnych w blokach z wielkiej płyty, zwłaszcza stref wejściowych.
Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, dostępności oraz komfortu mieszkańców.
Modernizacja może być konieczna
Eksperci podkreślają, że wiele osiedli wymaga dziś gruntownej modernizacji i dostosowania do współczesnych potrzeb mieszkańców.
Dotyczy to zwłaszcza budynków w tzw. systemie szczecińskim oraz systemie Rataje, które były powszechnie stosowane w Polsce w czasach intensywnego rozwoju budownictwa wielkopłytowego.
W takich blokach często stosowano prefabrykowane elementy betonowe oraz powtarzalne rozwiązania architektoniczne, które dziś okazują się mało funkcjonalne.
Prace nad rozwiązaniami już ruszyły
Organizatorzy konkursu chcą stworzyć zbiór najlepszych rozwiązań architektonicznych, które pozwolą poprawić dostępność budynków oraz komfort życia mieszkańców.
Zgłoszenia projektów przyjmowane są do 20 marca, a gotowe koncepcje mają zostać przedstawione do 20 maja.
Eksperci podkreślają, że modernizacja osiedli z wielkiej płyty może stać się jednym z największych wyzwań urbanistycznych w Polsce w najbliższych latach.
