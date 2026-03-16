Alarm dla milionów Polaków. Nadchodzi najtrudniejszy okres od lat
Analitycy gospodarczy nie mają już absolutnie żadnych złudzeń. Mimo że oficjalne wskaźniki inflacyjne wyhamowały, najnowszy raport przygotowany przez ekspertów z renomowanej firmy doradczej Grant Thornton ujawnia niezwykle niepokojący trend na polskim rynku. Aż 60 procent średnich i dużych przedsiębiorstw w naszym kraju podjęło ostateczną decyzję o podniesieniu cen swoich towarów i usług w 2026 roku. Dlaczego właściciele firm są zmuszeni do przerzucania potężnych kosztów działalności na konsumentów, które dokładnie kategorie produktów na sklepowych półkach zdrożeją najbardziej i w jaki sposób możesz zabezpieczyć swój portfel przed kolejną falą uciążliwej drożyzny?
Złudne poczucie bezpieczeństwa. Inflacja spada, ale paragony rosną
Dla milionów obywateli ostatnie miesiące przyniosły długo wyczekiwane poczucie względnej stabilizacji. Komunikaty płynące z banku centralnego oraz rządu wskazywały na wyraźne opanowanie dynamiki wzrostu cen. Stopy procentowe przestały rosnąć, a sytuacja makroekonomiczna wydawała się znacznie spokojniejsza niż w kryzysowych latach ubiegłych. Niestety, w ekonomii spadek inflacji nie oznacza automatycznego spadku cen na sklepowych półkach. Oznacza jedynie, że produkty drożeją nieco wolniej, ale trend wzrostowy wciąż jest bezwzględnie utrzymywany.
Badanie o nazwie „International Business Report” pokazuje to zjawisko z przerażającą dokładnością. Obecnie aż 3 na 5 funkcjonujących na rynku firm planuje zwiększyć swoje cenniki w najbliższych miesiącach. To wynik zauważalnie wyższy niż zaledwie 1 rok wcześniej. Jednocześnie tylko ułamek przedsiębiorstw rozważa jakiekolwiek obniżki dla swoich klientów. Analitycy obliczyli tak zwany wskaźnik netto, czyli różnicę między podmiotami planującymi podwyżki a tymi, które chcą ciąć ceny. Wynosi on obecnie aż 57 punktów procentowych. Choć jest to wynik lepszy niż w mrocznych dla gospodarki latach między 2021 a 2023 rokiem, kiedy to wskaźnik ten przekraczał zatrważające 80 punktów, wciąż oznacza to potężną presję na portfele zwykłych konsumentów. Eksperci uspokajają jedynie, że skala podwyżek nie będzie tak gwałtowna i szokująca jak bezpośrednio po wybuchu wojny czy podczas kryzysu energetycznego.
Brutalna matematyka. O ile dokładnie wzrosną rachunki za codzienne usługi?
Z deklaracji samych przedsiębiorców wyłania się bardzo precyzyjny i niestety dość bolesny obraz nadchodzących miesięcy. Z zebranych danych wynika, że największa grupa firm, stanowiąca aż 38 procent ankietowanych, zamierza podnieść ceny swoich usług i produktów o 5 do 7 procent. Kolejne 33 procent przedsiębiorstw planuje umiarkowany wzrost cenników na poziomie od 3 do 4 procent. Najbardziej niepokojące są jednak deklaracje pozostałej części rynku. Równe 10 procent firm rozważa podwyżki sięgające od 8 do 10 procent, a 8 procent właścicieli zapowiada drastyczny wzrost przekraczający barierę 10 procent.
Warto w tym miejscu zestawić te plany biznesowe z oficjalnymi prognozami makroekonomicznymi. Według szacunków niezależnych ekonomistów, ogólna inflacja konsumencka w 2026 roku ma wynieść około 2,8 procent. Jak widać czarno na białym, planowane przez sektor prywatny podwyżki znacznie przewyższają ten wskaźnik. Oznacza to, że za wizytę u fryzjera, naprawę samochodu w warsztacie mechanicznym czy remont mieszkania zapłacimy nieproporcjonalnie więcej, niż sugerowałyby to oficjalne komunikaty rządowe.
Koszty pracy i gigantyczne rachunki. Dlaczego biznes musi podnosić ceny?
Skąd bierze się ta potężna presja na podnoszenie cen, skoro globalne łańcuchy dostaw wróciły do normy? Przedsiębiorcy tłumaczą swoje decyzje twardymi realiami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zdecydowanie 1 z głównych i najbardziej dotkliwych problemów są nieustannie rosnące koszty pracy. Aż 64 procent ankietowanych firm wskazuje rekordowo wysokie wynagrodzenia oraz potężne składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne jako absolutnie główną barierę rozwoju. Przy historycznie niskim bezrobociu, wykwalifikowani pracownicy otwarcie żądają cyklicznych podwyżek pensji, a właściciele firm, by utrzymać załogę, muszą dostosować do tego swoje budżety, przerzucając te koszty bezpośrednio na ostateczną cenę towaru.
Jako 2 ważny czynnik destrukcyjny dla firmowych finansów wymienia się ceny nośników energii. Dla 59 procent przedsiębiorstw potężne rachunki za prąd i gaz przemysłowy nadal stanowią gigantyczne obciążenie, które uniemożliwia generowanie satysfakcjonujących zysków. Mimo że sytuacja na giełdach energetycznych jest obecnie nieporównywalnie stabilniejsza niż kilka lat temu, sektor prywatny wciąż leczy rany i odczuwa długofalowe skutki wcześniejszych szoków cenowych, co zmusza go do utrzymywania wysokich marż ochronnych.
Sklepowe półki pod lupą. Co dokładnie drenuje nasze portfele najszybciej?
Teoretyczne deklaracje przedsiębiorców znajdują brutalne odzwierciedlenie przy kasach w dyskontach i supermarketach. Najnowsze, niezwykle szczegółowe analizy rynku detalicznego potwierdzają, że ceny żywności i artykułów pierwszej potrzeby nieubłaganie pną się w górę. Z opublikowanego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”, przygotowanego wspólnie przez agencję UCE Research oraz ekspertów z Uniwersytetu WSB Merito wynika, że w styczniu 2026 roku codzienne zakupy były średnio o 3,7 procent droższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Badanie to jest niezwykle wiarygodne, ponieważ objęło aż 82000 cen pojedynczych produktów zgrupowanych w 17 głównych kategoriach.
Choć analitycy pocieszają, że ogólna dynamika wzrostów powoli słabnie (w grudniu ceny rosły o 3,8 procent, a w listopadzie o 4,2 procent), to rozbicie tych danych na poszczególne segmenty ujawnia prawdziwą skalę problemu. Zdecydowanie największe, dwucyfrowe wzrosty cen odnotowano w kategorii używek, które podrożały aż o 10,2 procent. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w przypadku chemii gospodarczej, za którą musimy zapłacić o 8,3 procent więcej. Miłośnicy słodkości muszą liczyć się z wydatkami wyższymi o 7,1 procent, a ceny mięsa i wędlin podskoczyły o równe 6,7 procent. Jedynym pocieszeniem dla konsumentów są spadki na dziale z produktami rolnymi. Warzywa były w styczniu tańsze średnio o 4,1 procent, a za owoce płaciliśmy o 3,1 procent mniej niż rok wcześniej.
Co to oznacza dla Ciebie? Skuteczna obrona domowego budżetu przed drożyzną
Oficjalne wskaźniki makroekonomiczne i spadająca inflacja to często jedynie liczby na papierze, które nijak mają się do codziennych paragonów. Co te wszystkie raporty i zapowiedzi przedsiębiorców oznaczają dla Ciebie w perspektywie nadchodzących miesięcy? Przede wszystkim musisz przygotować się psychologicznie i finansowo na fakt, że utrzymanie dotychczasowego standardu życia będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej puli środków. Presja cenowa w polskiej gospodarce absolutnie nie zniknęła, a ciężar rosnących kosztów pracy i energii elektrycznej ostatecznie zawsze spoczywa na barkach zwykłego konsumenta.
Eksperci od finansów osobistych radzą, by już teraz wdrożyć rygorystyczne zasady planowania domowego budżetu na 2026 rok. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 38 procent firm planuje podwyżki rzędu od 5 do 7 procent, musisz założyć taki właśnie margines błędu w swoich miesięcznych wyliczeniach. Dotyczy to w szczególności szeroko pojętych usług: od naprawy pralki, przez usługi budowlane, aż po wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich. W przypadku codziennych zakupów spożywczych, jedyną skuteczną metodą obrony przed ukrytą drożyzną pozostaje elastyczność. Skoro mięso drożeje o niemal 7 procent, a warzywa tanieją o ponad 4 procent, warto rozważyć delikatną modyfikację codziennego jadłospisu. Baczne śledzenie promocji, kupowanie chemii gospodarczej w większych, zbiorczych opakowaniach oraz unikanie impulsywnych wydatków na słodycze i używki to obecnie najprostsze i najskuteczniejsze metody na zachowanie płynności finansowej w czasach, gdy przedsiębiorcy ratują swoje biznesy naszym kosztem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.