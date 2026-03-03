Alarm dla Polaków. Ambasada apeluje: zostańcie w domach i unikajcie lotniska

3 marca 2026 14:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska placówka dyplomatyczna w Dosze wydała pilny komunikat do obywateli przebywających w Katarze. W związku z utrzymującym się zagrożeniem atakami rakietowymi i dronowymi zalecono pozostanie w bezpiecznych miejscach i ograniczenie przemieszczania się.

Co zawiera komunikat

Ambasada RP w Dosze apeluje do Polaków o pozostanie w domach lub hotelach, które posiadają odpowiednie schronienie. Szczególnie odradzane są podróże w rejon bazy Al Udeid, obiektów energetycznych oraz międzynarodowego lotniska Hamad.

Placówka podkreśla, że sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, a zagrożenie atakami rakietowymi i dronowymi nadal się utrzymuje. Obywatele proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb.

Ambasada działa zdalnie

W osobnym komunikacie poinformowano, że w związku z obecną sytuacją zasada pozostawania w bezpiecznym miejscu dotyczy także personelu ambasady. Placówka pracuje tymczasowo w trybie zdalnym, jednak pozostaje operacyjna i realizuje kluczowe zadania kryzysowe na rzecz obywateli RP.

Oznacza to, że pomoc konsularna jest dostępna, choć forma kontaktu może być ograniczona do kanałów zdalnych.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli przebywasz obecnie w Katarze, ogranicz przemieszczanie się do minimum i unikaj wskazanych obszarów. Sprawdź, czy miejsce, w którym się znajdujesz, zapewnia odpowiednie warunki schronienia.

Masz zaplanowaną podróż do Kataru? Rozważ śledzenie komunikatów MSZ oraz linii lotniczych. Sytuacja może wpływać na funkcjonowanie lotniska i realizację połączeń.

Ambasada RP w Dosze ostrzega przed utrzymującym się zagrożeniem atakami w Katarze i apeluje o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Odradza podróże w okolice bazy Al Udeid, infrastruktury energetycznej i lotniska Hamad. Placówka działa zdalnie, ale pozostaje w pełni operacyjna.

