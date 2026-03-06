Alarm gazowy na warszawskim Grochowie. Służby w akcji przy Igańskiej
Wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do niebezpiecznej sytuacji związanej z ulatniającym się gazem. Przechodnie wyczuli charakterystyczny zapach tuż przed godziną 22 w rejonie skrzyżowania ulic Igańskiej i Zgierskiej.
Zaniepokojeni mieszkańcy natychmiast powiadomili służby.
Na miejsce skierowano kilka służb
Po zgłoszeniu na miejsce wysłano straż pożarną, policję oraz pogotowie gazowe. Służby szybko zabezpieczyły teren, aby sprawdzić źródło niebezpiecznego zapachu.
Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że doszło do awarii instalacji gazowej znajdującej się pod chodnikiem w pobliżu budynku przy ul. Igańskiej 5A.
Strażacy zabezpieczyli teren
Straż pożarna ustawiła pojazdy w taki sposób, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i umożliwić pogotowiu gazowemu bezpieczne rozpoczęcie pracy.
Funkcjonariusze policji pilnują okolicy i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz przechodniów.
Pogotowie gazowe przystąpiło do działań
Specjaliści z pogotowia gazowego rozpoczęli działania mające na celu zlokalizowanie i usunięcie awarii instalacji. Prace prowadzone są bezpośrednio przy chodniku, gdzie doszło do rozszczelnienia.
Służby monitorują sytuację i zabezpieczają teren do czasu całkowitego usunięcia usterki.
Co to oznacza dla mieszkańców
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Okolica pozostaje jednak pod nadzorem służb do momentu zakończenia prac.
Mieszkańcy oraz osoby przechodzące przez rejon ulic Igańskiej i Zgierskiej proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.