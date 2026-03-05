Alarm meteorologów. Nad Polskę nadciąga chmura pyłu z Sahary. Nie tylko zmieni kolor nieba
W najbliższych dniach nad Polską pojawi się niezwykłe, ale potencjalnie problematyczne zjawisko atmosferyczne. Z południa Europy nadciąga chmura pyłu saharyjskiego, która może dotrzeć nad nasz kraj już w weekend. Choć dla wielu osób będzie to jedynie ciekawostka pogodowa, eksperci zwracają uwagę, że zjawisko może mieć również mniej przyjemne skutki.
Pył znad Sahary regularnie dociera do Europy, szczególnie wiosną. Drobiny pustynnego piasku są unoszone przez silne wiatry nad Afryką Północną, a następnie transportowane przez prądy powietrzne nawet na odległość kilku tysięcy kilometrów.
W efekcie chmura mikroskopijnych cząstek może pojawić się również nad Polską.
Kiedy pył dotrze nad Polskę
Z najnowszych prognoz meteorologicznych wynika, że pył saharyjski może być obecny nad Polską już w weekend. Modele pogodowe wskazują, że nad naszym krajem pojawi się rozrzedzona warstwa aerozolu.
Nie będzie ona bardzo gęsta, ale jej obecność będzie widoczna w atmosferze.
Jak zmieni się niebo
Pierwszym sygnałem nadejścia pyłu będzie zmiana wyglądu nieba. Powietrze może sprawiać wrażenie lekko zamglonego lub przydymionego.
Szczególnie spektakularnie mogą wyglądać wschody i zachody słońca. Pył w atmosferze sprawia, że światło rozprasza się w specyficzny sposób, przez co niebo przybiera intensywne odcienie czerwieni i pomarańczu.
W wielu miejscach mogą pojawić się także charakterystyczne osady na samochodach, parapetach i oknach.
Problem dla kierowców
Największy kłopot pył saharyjski może sprawić właścicielom samochodów. Jeśli w czasie jego obecności pojawią się opady deszczu, drobiny piasku mogą połączyć się z wodą i stworzyć tzw. „krwawy deszcz”.
Na karoserii pozostaje wtedy charakterystyczny brunatny osad.
Eksperci motoryzacyjni ostrzegają, że pozostawienie takiej warstwy na lakierze może prowadzić do mikrorys. Dlatego w przypadku pojawienia się osadu najlepiej jak najszybciej spłukać samochód wodą.
Czy pył jest groźny dla zdrowia
Według meteorologów prognozowane stężenie pyłu nie powinno stanowić poważnego zagrożenia dla większości mieszkańców.
Jednak osoby szczególnie wrażliwe, zwłaszcza cierpiące na choroby układu oddechowego, alergie lub astmę, mogą odczuć pogorszenie jakości powietrza.
W przeszłości zdarzało się, że podczas napływu pyłu saharyjskiego stacje pomiarowe notowały znaczne wzrosty poziomu pyłów zawieszonych.
Co to oznacza dla mieszkańców
W czasie pojawienia się pyłu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Osoby wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza powinny ograniczyć intensywną aktywność na zewnątrz.
Kierowcy powinni także sprawdzić stan filtrów powietrza w samochodach, ponieważ drobiny piasku mogą je szybciej zanieczyścić.
Chmura pyłu z Sahary to spektakularne, ale również uciążliwe zjawisko pogodowe. W najbliższych dniach może ona dotrzeć nad Polskę i wpłynąć na wygląd nieba oraz jakość powietrza. Choć nie powinna stanowić poważnego zagrożenia dla zdrowia, może przynieść drobne problemy dla kierowców i osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia atmosferyczne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.