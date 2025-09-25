Alarm na Bałtyku. Rosyjski samolot przeleciał nad niemiecką fregatą.
Rosyjski samolot nad niemiecką fregatą. Minister obrony mówi o prowokacji. Rosyjski wojskowy samolot dwukrotnie przeleciał na bardzo niskiej wysokości nad niemiecką fregatą „Hamburg” na Morzu Bałtyckim potwierdził minister obrony Niemiec Boris Pistorius.
Do zdarzenia doszło podczas ćwiczeń NATO „Neptun Strike”. Okręt służył w manewrach na Bałtyku, gdy rosyjski samolot leciał w odległości mniejszej niż 100 metrów nad jego pokładem, ignorując wezwania radiowe.
Podczas wystąpienia w Bundestagu minister Pistorius ocenił, że to nieprzypadkowy incydent, lecz celowa prowokacja. Porównał wydarzenie do niedawnych naruszeń przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony oraz przelotów rosyjskich myśliwców nad Estonią.
Wojsko Niemiec zapowiedziało, że traktuje te działania jako testowanie granic przez Rosję mają one na celu „zidentyfikowanie słabości państw NATO”.
Szczegóły dotyczące przelotu nie zostały upublicznione, ale niemieckie dowództwo określa ten incydent jako niebezpieczny i świadectwo nasilającej się presji na region Morza Bałtyckiego.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.