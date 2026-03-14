Alarm na froncie. Rosja koncentruje wojska i sprzęt pancerny przed możliwą ofensywą
Na wschodzie Ukrainy rośnie napięcie militarne. Według informacji przekazywanych przez ukraińskie źródła wojskowe Rosja zwiększa aktywność swoich oddziałów w rejonie Słowiańska. Eksperci ostrzegają, że może to być przygotowanie do kolejnego etapu ofensywy na jednym z kluczowych odcinków frontu.
Rosyjskie wojska zwiększają aktywność
Ukraińska armia informuje o niepokojących ruchach rosyjskich sił w obwodzie donieckim. Według doniesień przywoływanych przez ukraiński serwis TSN rosyjskie jednostki wzmacniają swoje pozycje i przygotowują sprzęt pancerny oraz personel do potencjalnych działań ofensywnych.
O sytuacji poinformowała między innymi 81. Samodzielna Brygada Powietrznodesantowa „Słobozhańska”, która obserwuje zwiększoną presję przeciwnika na tym odcinku frontu.
Według wojskowych Rosjanie wykorzystują obecnie taktykę małych grup szturmowych, które próbują stopniowo przesuwać linię frontu.
Działania głównie w nocy
Ukraińscy żołnierze zwracają uwagę na zmianę sposobu działania rosyjskich oddziałów. W ostatnim czasie mają one unikać przemieszczania się w ciągu dnia, a większość aktywności prowadzić nocą.
Do maskowania ruchów wykorzystywane są między innymi specjalne płaszcze ograniczające widoczność w kamerach termowizyjnych. Rosyjskie jednostki korzystają także z ukształtowania terenu, aby utrudnić wykrycie przez ukraińskie systemy obserwacyjne.
Ekspert: ofensywa trwa już od miesięcy
Zdaniem eksperta wojskowego i byłego rzecznika Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Władysława Selezniowa obecna sytuacja nie oznacza rozpoczęcia zupełnie nowej ofensywy, lecz kontynuację działań prowadzonych przez Rosję od dłuższego czasu.
Analityk wskazuje, że rosyjska kampania ofensywna trwa w praktyce od jesieni 2023 roku. Zmieniają się jedynie kierunki uderzeń i intensywność działań.
Według niego wraz z nadejściem wiosny i pojawieniem się roślinności na polu walki działania wojskowe mogą się nasilić. Naturalna osłona w postaci zieleni utrudnia bowiem obserwację z powietrza.
Strategiczny cel Rosji
Eksperci oceniają, że jednym z głównych celów rosyjskich działań może być zdobycie ważnej aglomeracji w obwodzie donieckim. Chodzi o obszar obejmujący miasta Słowiańsk, Kramatorsk, Drużkivka i Kostiantyniwka.
Kontrola nad tym regionem miałaby duże znaczenie strategiczne dla dalszego przebiegu wojny.
Ogromne siły w rejonie Pokrowska
Analitycy zwracają również uwagę na koncentrację rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska. Według szacunków w tym sektorze może znajdować się nawet około 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
Jeśli Rosjanom udałoby się przejąć kontrolę nad miastami Pokrowsk i Mirnohrad, mogliby zmienić kierunek dalszych działań i spróbować uderzyć w inne strategiczne punkty regionu.
Podsumowanie
Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje bardzo napięta. Rosyjskie oddziały zwiększają aktywność, a ukraińska armia monitoruje ruchy przeciwnika na kluczowych odcinkach frontu. Eksperci podkreślają, że najbliższe tygodnie mogą przynieść kolejne intensywne działania militarne w regionie Donbasu.
