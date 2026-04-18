Alarm na kluczowym szlaku świata. Statki pod ostrzałem w cieśninie Ormuz
Sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz gwałtownie się zaostrza. Pojawiły się informacje o ostrzelaniu statków handlowych, które próbowały przepłynąć przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych na świecie. To zdarzenie może mieć natychmiastowe skutki dla rynku ropy i całej gospodarki.
Ostrzał statków i nagła blokada
Jak informuje agencja Reuters, powołując się na źródła związane z bezpieczeństwem morskim, co najmniej dwa statki zostały ostrzelane podczas próby przejścia przez cieśninę. Do zdarzenia miało dojść 18 kwietnia w godzinach popołudniowych.
Jeszcze tego samego dnia rano sytuacja wyglądała inaczej. Ruch statków odbywał się bez większych zakłóceń, a przez cieśninę przepływały tankowce transportujące ropę i gaz. W krótkim czasie doszło jednak do nagłego zwrotu.
Władze Iranu ogłosiły ponowne zamknięcie szlaku i przejęcie pełnej kontroli nad tym obszarem przez wojsko.
Kluczowe miejsce dla światowej gospodarki
Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów na mapie globalnego handlu. Tędy przepływa znacząca część światowych dostaw ropy i gazu. Każde zakłócenie w tym regionie natychmiast odbija się na cenach surowców.
Jeszcze przed eskalacją przez ten wąski odcinek przepływały dziesiątki statków dziennie. Teraz ruch może zostać poważnie ograniczony lub całkowicie wstrzymany.
Napięcie rośnie
Decyzja o blokadzie została podjęta w reakcji na działania Stanów Zjednoczonych w regionie. W komunikatach irańskich władz pojawiają się ostre oskarżenia pod adresem USA.
Jak podaje agencja Tasnim, w oficjalnym oświadczeniu zarzucono Amerykanom „łamanie ustaleń” i działania określane jako „piractwo”. Jednocześnie podkreślono, że wojsko jest gotowe do dalszych działań.
Co to oznacza dla świata?
To nie jest lokalny incydent. Każde napięcie w cieśninie Ormuz szybko przekłada się na ceny paliw, transport i handel.
Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, konsekwencje mogą odczuć także kierowcy i konsumenci w Europie, w tym w Polsce. Wyższe ceny ropy oznaczają droższe paliwo, a to z kolei wpływa na ceny praktycznie wszystkich produktów.
Na razie sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę. Jedno jest pewne – świat znów patrzy na Ormuz, bo to tam mogą rozstrzygnąć się najbliższe tygodnie dla globalnej gospodarki.
