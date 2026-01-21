Alarm na Lotnisku Chopina. Służby zamknęły wjazd na odloty. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami
Poważne utrudnienia czekają na osoby, które w najbliższym czasie planowały wylot z Warszawy. Na Lotnisku Chopina interweniują służby w związku z pozostawionym bagażem. Sytuacja wymusiła wprowadzenie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, w tym blokadę dojazdu pod terminal. Komunikacja miejska została skierowana na objazdy, a część hali odlotów jest niedostępna.
„40 osób zostało ewakuowanych ze strefy AB przy wejściu do bezpiecznego miejsca” – mówi rzecznik PSP w rozmowie z Warszawą w Pigułce.
Nerwowe chwile na największym polskim porcie lotniczym. W strefie odlotów ujawniono bagaż, który został pozostawiony bez opieki właściciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie znalezisko jest traktowane jako potencjalne zagrożenie, co automatycznie uruchamia łańcuch procedur bezpieczeństwa. Służby natychmiast wyznaczyły strefę bezpieczną i zamknęły dostęp do wskazanego fragmentu terenu.
Paraliż na podjeździe. Samochody i autobusy nie wjadą
Działania służb mają bezpośredni wpływ na układ komunikacyjny wokół portu. Wprowadzono całkowity zakaz wjazdu na nitki prowadzące do poziomu odlotów. Oznacza to, że kierowcy samochodów osobowych, taksówek oraz autobusów nie mogą obecnie podwieźć pasażerów bezpośrednio pod drzwi wejściowe do hali odpraw.
Na miejscu pracują wyspecjalizowane służby lotniskowe, a działania zabezpieczają również 2 zastępy straży pożarnej.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Blokada wjazdu wymusiła natychmiastowe zmiany w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy, które standardowo kończą trasę lub mają przystanek przy terminalu, zostały skierowane na trasy objazdowe. Utrudnienia dotyczą popularnych linii: 148, 175, 188 oraz 331. Pojazdy te kursują obecnie z pominięciem podjazdów pod Lotnisko Chopina.
Co robić w sytuacji alarmu na lotnisku? Poradnik pasażera
Sytuacje związane z pozostawionym bagażem (tzw. „bagażem niczyim”) zdarzają się na lotniskach stosunkowo często, ale zawsze traktowane są z najwyższą powagą. Poniżej wyjaśniamy, jak zachować się w takim momencie i jak uniknąć problemów, jeśli to my podróżujemy.
1. Jak dotrzeć na lotnisko, gdy wjazd jest zablokowany?
Jeśli słyszysz o blokadzie poziomu odlotów (górna nitka), masz kilka alternatyw:
-
Kolej: Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich dojeżdżają na poziom podziemny lotniska, który zazwyczaj funkcjonuje niezależnie od blokad drogowych na górze. To w takiej sytuacji najpewniejszy środek transportu.
-
Poziom przylotów: Często (choć zależy to od decyzji dowódcy akcji) dolna nitka dla przylotów pozostaje otwarta. Możesz spróbować wysiąść na dole i skorzystać z windy lub schodów, by dostać się na górę do odprawy.
-
Parkingi wielopoziomowe: Wjazd na parkingi P1 lub P2 zazwyczaj jest możliwy. Możesz tam zostawić auto (lub poprosić kierowcę o wjazd) i przejść do terminala kładką.
2. Dlaczego jedna walizka paraliżuje lotnisko?
Procedury lotniskowe są bezwzględne. Każdy przedmiot bez właściciela jest traktowany jako potencjalny ładunek wybuchowy.
-
Pirotechnicy: Do akcji muszą wkroczyć specjaliści ze sprzętem (roboty pirotechniczne, kombinezony), co wymaga czasu i przestrzeni.
-
Ewakuacja: Służby muszą mieć pewność, że w razie eksplozji nikt nie ucierpi, stąd szerokie strefy bezpieczeństwa i blokady dróg.
3. Widzisz „samotny” bagaż? Reaguj mądrze
Jeśli zauważysz torbę, plecak lub paczkę, przy której od dłuższego czasu nikogo nie ma:
-
Nie dotykaj: Pod żadnym pozorem nie przesuwaj ani nie otwieraj bagażu.
-
Zgłoś to: Poinformuj natychmiast pracownika ochrony, policjanta lub pracownika obsługi lotniska (SOL).
-
Odejdź: Oddal się na bezpieczną odległość, nie czekaj na rozwój wydarzeń w pobliżu znaleziska.
4. Nigdy nie zostawiaj swojego bagażu „tylko na chwilę”
Często alarmy wywoływane są przez roztargnienie pasażerów, którzy idą do toalety lub sklepu, zostawiając walizkę na środku hali.
-
Konsekwencje: Jeśli Twoja walizka postawi na nogi służby, licz się z surowym mandatem (nawet 500 złotych lub więcej).
-
Opóźnienia: Twoje roztargnienie może spowodować opóźnienia lotów setek innych osób.
-
Zniszczenie: W skrajnych przypadkach, jeśli służby uznają bagaż za niebezpieczny, może on zostać zneutralizowany (zniszczony) przez pirotechników.
