Alarm na lotnisku. Służby zadecydowały o natychmiastowej ewakuacji terminala

23 listopada 2025 20:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielny wieczór doszło do poważnego incydentu na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Chwilę po godzinie 20 zarządzono ewakuację strefy ogólnodostępnej, parkingu i dróg dojazdowych. Powodem było ujawnienie bagażu pozostawionego bez właściciela.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ewakuacja i akcja służb na terenie terminala

Walizkę zauważono przed wejściem do terminala, na parkingu ogólnodostępnym. Zgodnie z procedurą natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu części lotniska i wyprowadzeniu pasażerów. Służby zabezpieczyły teren i wstrzymały ruch w obrębie głównego wejścia.

Na miejsce skierowano Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej z placówki Warszawa Modlin. Do wsparcia działań zadysponowano jednostki straży pożarnej z JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP Ratownictwo Wodne.

Obecnie trwa analiza pozostawionego bagażu i ustalanie, do kogo należał.

Dlaczego takie sytuacje są tak groźne

Służby przypominają, że każde niepilnowane bagaże w przestrzeni publicznej traktowane są jako potencjalne zagrożenie. Lotniska mają szczególnie wyśrubowane procedury, dlatego nawet pozornie błaha sytuacja może skutkować dużymi utrudnieniami dla podróżnych.

Co to oznacza dla czytelnika

• wieczorne loty z Modlina mogły mieć opóźnienia,
• część parkingów i dróg dojazdowych została czasowo zamknięta,
• służby apelują, by nie zostawiać bagażu bez nadzoru nawet na krótką chwilę,
• podróżni powinni pojawiać się na lotnisku z zapasem czasu, bo akcje pirotechniczne mogą blokować terminal.

W Modlinie ogłoszono alarm po znalezieniu samotnego bagażu przed terminalem. Służby ewakuowały część portu i zabezpieczyły teren, a Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej prowadzi działania przy podejrzanym pakunku. Procedury bezpieczeństwa na lotniskach wymagają natychmiastowej reakcji, dlatego pasażerowie musieli opuścić terminal.

