Alarm na lotnisku. Służby zadecydowały o natychmiastowej ewakuacji terminala

W niedzielny wieczór doszło do poważnego incydentu na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Chwilę po godzinie 20 zarządzono ewakuację strefy ogólnodostępnej, parkingu i dróg dojazdowych. Powodem było ujawnienie bagażu pozostawionego bez właściciela.
Ewakuacja i akcja służb na terenie terminala
Walizkę zauważono przed wejściem do terminala, na parkingu ogólnodostępnym. Zgodnie z procedurą natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu części lotniska i wyprowadzeniu pasażerów. Służby zabezpieczyły teren i wstrzymały ruch w obrębie głównego wejścia.
Na miejsce skierowano Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej z placówki Warszawa Modlin. Do wsparcia działań zadysponowano jednostki straży pożarnej z JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP Ratownictwo Wodne.
Obecnie trwa analiza pozostawionego bagażu i ustalanie, do kogo należał.
Dlaczego takie sytuacje są tak groźne
Służby przypominają, że każde niepilnowane bagaże w przestrzeni publicznej traktowane są jako potencjalne zagrożenie. Lotniska mają szczególnie wyśrubowane procedury, dlatego nawet pozornie błaha sytuacja może skutkować dużymi utrudnieniami dla podróżnych.
Co to oznacza dla czytelnika
• wieczorne loty z Modlina mogły mieć opóźnienia,
• część parkingów i dróg dojazdowych została czasowo zamknięta,
• służby apelują, by nie zostawiać bagażu bez nadzoru nawet na krótką chwilę,
• podróżni powinni pojawiać się na lotnisku z zapasem czasu, bo akcje pirotechniczne mogą blokować terminal.
