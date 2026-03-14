Alarm na Mazowszu. Gigantyczny pożar, dym widać z kilkunastu kilometrów
Groźny pożar wybuchł w sobotę na Mazowszu. W miejscowości Podgać w powiecie wyszkowskim ogień najpierw objął rozległą łąkę, a następnie przeniósł się na pobliski las. Do akcji skierowano dziesiątki strażaków, jednak sytuacja przez długi czas pozostawała bardzo trudna.
Ogień szybko wymknął się spod kontroli
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej w sobotę 14 marca o godzinie 10.17. Płomienie pojawiły się na łące w miejscowości Podgać w gminie Zabrodzie. Silny wiatr oraz suche trawy sprawiły, że ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujący teren leśny.
Według wstępnych informacji żywioł objął około 15 hektarów łąk oraz 5 hektarów lasu. Gęsty dym unoszący się nad miejscem pożaru był widoczny nawet z odległości kilkunastu kilometrów.
Dziesiątki strażaków w akcji
Do walki z ogniem skierowano duże siły ratownicze. Na miejscu pracują strażacy z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Wyszkowie oraz liczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów wyszkowskiego, wołomińskiego i węgrowskiego.
Łącznie w działaniach gaśniczych bierze udział około 80 strażaków oraz 21 samochodów pożarniczych. W miarę rozwoju sytuacji do akcji kierowane są kolejne siły.
Strażacy: sytuacja nadal trudna
Jak informują strażacy, opanowanie ognia nie jest łatwe. Płomienie objęły rozległy teren, a warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru.
– Sytuacja nie jest jeszcze opanowana – przekazał w rozmowie z mediami st. kpt. Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
Drugi pożar w okolicy
Niedługo później strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie o pożarze w pobliżu. Około godziny 11.00 zapaliły się nieużytki rolne w miejscowości Natalin w gminie Wyszków.
Na szczęście w tym przypadku strażakom udało się szybko opanować sytuację i ogień nie rozprzestrzenił się na większy obszar.
Co to oznacza dla mieszkańców
Strażacy apelują o szczególną ostrożność i przypominają, że wypalanie traw jest niezwykle niebezpieczne. Wystarczy chwila nieuwagi, aby ogień objął rozległe tereny i zagroził lasom, gospodarstwom lub zabudowaniom.
W okresie suchych i wietrznych dni ryzyko takich pożarów jest szczególnie wysokie.Sobotni pożar pod Wyszkowem pokazuje, jak szybko ogień może rozprzestrzenić się na dużym obszarze. Na miejscu wciąż pracują liczne zastępy straży pożarnej, które walczą z żywiołem i starają się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się płomieni.
