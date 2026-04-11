Alarm na Mazowszu. Groźna choroba wróciła, wprowadzono strefy i ograniczenia
Na Mazowszu znów pojawił się poważny problem dla hodowców. W powiecie żuromińskim potwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Służby nie czekały ani chwili – natychmiast zwołano sztab kryzysowy i wprowadzono restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.
Sytuacja dotyczy nie tylko jednego powiatu. Ograniczenia obejmują także sąsiednie tereny, a lista miejsc objętych nadzorem szybko się wydłużyła. To pokazuje, że zagrożenie jest realne i wymaga zdecydowanych działań.
Wyznaczono strefy. Tu obowiązują specjalne zasady
Najostrzejsze restrykcje wprowadzono w tzw. obszarze zapowietrzonym. Obejmuje on miejscowości w gminach Bieżuń, Żuromin i Lutocin oraz same miasta Bieżuń i Żuromin. To tam wykryto ogniska choroby.
Znacznie większy teren objęto statusem obszaru zagrożonego. W tej strefie znalazły się kolejne gminy powiatu żuromińskiego, a także części powiatów sierpeckiego i mławskiego. Chodzi m.in. o gminy Zawidz, Rościszewo, Radzanów czy Szreńsk.
Na tych terenach obowiązują konkretne zasady. Ograniczono przemieszczanie drobiu i produktów pochodzenia ptasiego. Zakazano organizowania targów i wystaw. Wszystko po to, by zatrzymać wirusa, zanim rozleje się na kolejne regiony.
Służby: teraz liczy się dyscyplina
Podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jasno powiedziano jedno – kluczowa jest bioasekuracja. To od niej zależy, czy uda się opanować sytuację.
Hodowcy muszą zabezpieczyć budynki, ograniczyć kontakt drobiu z dzikimi ptakami i pilnować dezynfekcji sprzętu oraz pojazdów. Wprowadzono także obowiązek ewidencji osób wchodzących na teren gospodarstw.
Brzmi jak formalność, ale w praktyce to właśnie te działania decydują o tym, czy wirus się zatrzyma.
Wirus groźny dla hodowli, nie dla ludzi
Dla mieszkańców najważniejsza informacja jest taka, że ptasia grypa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem dotyczy przede wszystkim ptaków.
I to bardzo poważny problem. Choroba rozprzestrzenia się szybko i może prowadzić do masowych padnięć drobiu. To z kolei oznacza realne straty dla rolników i całej branży.
Co to oznacza w praktyce?
Jeśli sytuacja się pogorszy, konsekwencje mogą odczuć nie tylko hodowcy. W grę wchodzą ograniczenia w handlu, problemy z dostawami i wzrost cen produktów drobiowych.
Dlatego służby nie mają złudzeń – trzeba działać szybko i konsekwentnie. Każde zaniedbanie może kosztować bardzo dużo.
