Alarm na Mazowszu! Nakazy i zakazy dla wszystkich mieszkańców regionu!

5 kwietnia 2026 20:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na północy Mazowsza wykryto ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Służby weterynaryjne nie mają wątpliwości – sytuacja jest poważna i wymaga natychmiastowych działań. W kilku powiatach wprowadzono już specjalne strefy z rygorystycznymi zasadami.

Ogniska wirusa w powiecie żuromińskim

Potwierdzone przypadki HPAI pojawiły się w powiecie żuromińskim. To właśnie tam wyznaczono obszar zapowietrzony, czyli teren, na którym obowiązują najostrzejsze restrykcje.

Obejmuje on m.in. gminy Bieżuń, Żuromin i Lutocin oraz same miasta Bieżuń i Żuromin.

Rozszerzone strefy zagrożenia

Na tym jednak się nie kończy. Wyznaczono także obszary zagrożone, które obejmują znacznie większy teren.

Oprócz powiatu żuromińskiego ograniczenia wprowadzono także:

  • w powiecie sierpeckim – m.in. gminy Zawidz i Rościszewo
  • w powiecie mławskim – gminy Radzanów i Szreńsk

To oznacza, że wirus może się rozprzestrzeniać dalej, a służby chcą temu zapobiec.

Surowe zasady dla hodowców

Na terenach objętych restrykcjami obowiązują konkretne wymagania. Hodowcy muszą:

  • zabezpieczyć budynki przed kontaktem drobiu z dzikim ptactwem
  • dezynfekować sprzęt i pojazdy
  • prowadzić ewidencję osób wchodzących na teren gospodarstwa

Wprowadzono też zakazy przemieszczania ptaków oraz organizowania targów i wystaw drobiu.

Służby w trybie kryzysowym

Sprawą zajmuje się Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Celem jest szybkie zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczenie strat.

Lekarze weterynarii podkreślają, że kluczowe jest przestrzeganie zasad bioasekuracji – zarówno w dużych fermach, jak i w małych gospodarstwach.

Najważniejsza informacja: wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Problem dotyczy jednak gospodarki. Ptasia grypa może powodować duże straty w hodowli i wpłynąć na rynek drobiu.

Dla mieszkańców terenów objętych restrykcjami oznacza to przede wszystkim większe kontrole i ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt.

Sytuacja jest rozwojowa. Służby monitorują kolejne ogniska i nie wykluczają wprowadzenia nowych stref, jeśli wirus zacznie się rozprzestrzeniać dalej.

