Alarm na Mazowszu! Nakazy i zakazy dla wszystkich mieszkańców regionu!
Na północy Mazowsza wykryto ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Służby weterynaryjne nie mają wątpliwości – sytuacja jest poważna i wymaga natychmiastowych działań. W kilku powiatach wprowadzono już specjalne strefy z rygorystycznymi zasadami.
Ogniska wirusa w powiecie żuromińskim
Potwierdzone przypadki HPAI pojawiły się w powiecie żuromińskim. To właśnie tam wyznaczono obszar zapowietrzony, czyli teren, na którym obowiązują najostrzejsze restrykcje.
Obejmuje on m.in. gminy Bieżuń, Żuromin i Lutocin oraz same miasta Bieżuń i Żuromin.
Rozszerzone strefy zagrożenia
Na tym jednak się nie kończy. Wyznaczono także obszary zagrożone, które obejmują znacznie większy teren.
Oprócz powiatu żuromińskiego ograniczenia wprowadzono także:
- w powiecie sierpeckim – m.in. gminy Zawidz i Rościszewo
- w powiecie mławskim – gminy Radzanów i Szreńsk
To oznacza, że wirus może się rozprzestrzeniać dalej, a służby chcą temu zapobiec.
Surowe zasady dla hodowców
Na terenach objętych restrykcjami obowiązują konkretne wymagania. Hodowcy muszą:
- zabezpieczyć budynki przed kontaktem drobiu z dzikim ptactwem
- dezynfekować sprzęt i pojazdy
- prowadzić ewidencję osób wchodzących na teren gospodarstwa
Wprowadzono też zakazy przemieszczania ptaków oraz organizowania targów i wystaw drobiu.
Służby w trybie kryzysowym
Sprawą zajmuje się Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Celem jest szybkie zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczenie strat.
Lekarze weterynarii podkreślają, że kluczowe jest przestrzeganie zasad bioasekuracji – zarówno w dużych fermach, jak i w małych gospodarstwach.
Najważniejsza informacja: wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzi.
Problem dotyczy jednak gospodarki. Ptasia grypa może powodować duże straty w hodowli i wpłynąć na rynek drobiu.
Dla mieszkańców terenów objętych restrykcjami oznacza to przede wszystkim większe kontrole i ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt.
Sytuacja jest rozwojowa. Służby monitorują kolejne ogniska i nie wykluczają wprowadzenia nowych stref, jeśli wirus zacznie się rozprzestrzeniać dalej.
