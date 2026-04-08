Alarm na Mazowszu. Nie pij wody z kranu, wykryto bakterie. Pilny komunikat dla mieszkańców
Mieszkańcy kilku miejscowości na Mazowszu muszą natychmiast zmienić swoje codzienne nawyki. Sanepid wydał pilne ostrzeżenie, które dotyczy jakości wody z wodociągu. Wykryto w niej bakterie, które sprawiają, że nie nadaje się do spożycia ani do większości domowych czynności.
Problem dotyczy wody z wodociągu Zaździerz i obejmuje kilka miejscowości w gminie Łąck. Wśród nich znajdują się Zaździerz, Matyldów, Wincentów, Koszelówka, Zofiówka, Nowe Rumunki oraz Grabina. To właśnie tam mieszkańcy muszą zachować szczególną ostrożność.
Służby sanitarne potwierdziły obecność bakterii z grupy coli. To oznacza, że woda nie spełnia norm bezpieczeństwa i nie powinna być używana do picia ani przygotowywania posiłków. Zakaz jest jednak znacznie szerszy i obejmuje także inne codzienne czynności.
W praktyce mieszkańcy nie mogą używać tej wody do mycia owoców i warzyw, przygotowywania jedzenia, mycia naczyń, a nawet kąpieli czy mycia zębów. Nie powinna być również stosowana do przemywania ran ani prania. Jedynym dopuszczalnym zastosowaniem pozostaje wykorzystanie jej do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalety.
Sytuacja wymusiła szybkie działania lokalnych służb. Wprowadzono zastępcze punkty poboru wody, gdzie mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w bezpieczną wodę. Beczkowozy pojawiły się m.in. przy remizie strażackiej w Zaździerzu oraz przy ośrodku kultury w Grabinie.
Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa problem. Służby zapowiadają bieżące informowanie mieszkańców o rozwoju sytuacji i ewentualnym przywróceniu jakości wody do norm.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli mieszkasz w objętym komunikatem rejonie, nie ignoruj ostrzeżenia. Nawet krótkotrwałe użycie skażonej wody może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
To kolejna sytuacja, która pokazuje, jak ważne jest śledzenie lokalnych komunikatów i reagowanie na nie bez zwłoki. Woda, która na co dzień wydaje się oczywista i bezpieczna, w jednej chwili może przestać taka być.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.